أرسنال يحسم أول صفقة ويسرق هدف ريال مدريد

ونجح في إتمام الاتفاق مع نجم وسيقوم بدفع الشرط الجزائي.ووفقا لمتخصص سوق الانتقالات فإن كان يضع اللاعب نفسه ضمن أولوياته للموسم المقبل لكن في خطوة غير متوقعة قام آرسنال بتجاوز الجميع وأتم الصفقة.ويقدر الشرط الجزائي بـ60 مليون يورو ليصبح زوبيميندي لاعبا في نادي آرسنال، ليكون أول صفقات "الغانرز" للموسم الجديد ويكون إضافة قوية للغاية لوسط ملعب المدرب .يذكر أن المدرب الجديد المحتمل لنادي ريال كان من بين الذين كانوا يتابعون عن كثب اللاعب وطلب من إدارة " " ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.