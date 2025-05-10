نظرة على خصم العراق.. هل تشهد قائمة منتخب الأردن تعديلات؟

– رياضة



ينتظر أن يعلن المدرب جمال السلامي في اليومين المقبلين عن قائمة منتخب ، وذلك استعدادًا لمواجهتي عُمان والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.





وتعد الجولتان المتبقيتان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 مفصليتين بالنسبة إلى منتخب الأردن الطامح لحسم تأهله إلى المونديال لأول مرة بتاريخه، حيث تبدو حظوظه وافرة في ملامسة هذا الحلم.



وستبدأ تدريبات منتخب الأردن اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وتشمل تدريبات يومية وتعزيز جاهزية بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، أمثال يزن النعيمات ونور الروابدة وعلي .



هل من تغييرات على قائمة منتخب الأردن؟

يتوقع ألا يقوم السلامي بإجراء تعديلات جوهرية على قائمة منتخب الأردن المرتقبة، حيث يسعى لتكريس الاستقرار والمحافظة على انسجام اللاعبين فيما بينهم، بما ينعكس إيجابًا على مستواهم الفني في المباراتين المتبقيتين.



لكن ثمة مطالبات من خبراء وجماهير كرة القدم الأردنية بضرورة أن يجري السلامي تعديلاً على حراسة المرمى، مع تراجع مستوى حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري واستقطاب مالك شلبية حارس مرمى الرمثا ليحل مكانه، إلا أن المدرب قد يكون له رؤيته الخاصة في هذا الجانب. وعلى الأرجح، فإن مدرب منتخب سيحضر قمة الأردن التي ستجمع الوحدات والحسين إربد عند الثامنة مساءً بعد غد الإثنين على الملك بالقويسمة، على أن يعلن بعد نهايتها بساعات القائمة الرسمية للنشامى.وتعد الجولتان المتبقيتان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 مفصليتين بالنسبة إلى منتخب الأردن الطامح لحسم تأهله إلى المونديال لأول مرة بتاريخه، حيث تبدو حظوظه وافرة في ملامسة هذا الحلم.وستبدأ تدريبات منتخب الأردن اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وتشمل تدريبات يومية وتعزيز جاهزية بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، أمثال يزن النعيمات ونور الروابدة وعلي .يتوقع ألا يقوم السلامي بإجراء تعديلات جوهرية على قائمة منتخب الأردن المرتقبة، حيث يسعى لتكريس الاستقرار والمحافظة على انسجام اللاعبين فيما بينهم، بما ينعكس إيجابًا على مستواهم الفني في المباراتين المتبقيتين.لكن ثمة مطالبات من خبراء وجماهير كرة القدم الأردنية بضرورة أن يجري السلامي تعديلاً على حراسة المرمى، مع تراجع مستوى حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري واستقطاب مالك شلبية حارس مرمى الرمثا ليحل مكانه، إلا أن المدرب قد يكون له رؤيته الخاصة في هذا الجانب.

وقد تكون مباراة نهائي كأس الأردن التي سيشارك فيها عبد الله الفاخوري بمثابة الاختبار الأخير له، حتى يتخذ السلامي من خلال ما سيقدمه في المباراة قرارًا، سواء باستمراره مع منتخب النشامى أو التفكير ببديل له، سواء كان شلبية (37 عامًا)، أو البحث عن خيارات أخرى كحارس مرمى الفيصلي نور بني عطية.



مواجهة ودية لمنتخب الأردن وتحديات أمام السلامي

يعول جمال السلامي كثيرًا على المعسكر التدريبي في مدينة الدمام التي ستشهد خوض النشامى لقاء ودي مع مضيفه السعودي نهاية الشهر الجاري، حيث ينتظر أن يتم تحديد موعد المباراة في الساعات المقبلة.



وتشكل مباراة اختبارًا مثاليًّا لمنتخب النشامى لرفع مقدار جاهزيته، وخاصة أن مواجهة منتخب عُمان لن تخلو من الصعوبة، على اعتبار أن الأخير أصبح هو الآخر يمتلك حظوظًا في التأهل المباشر إلى .



ولعل أبرز تحد يواجه السلامي قبل مواجهة نظيره العُماني، سعيه للبحث عن بدائل مناسبة لكل من محمود مرضي ونزار الرشدان اللذين سيغيبان عن هذه المباراة نتيجة تراكم الإنذارات.



وكان منتخب الأردن فاز على عُمان ذهابًا برباعية نظيفة، لكن هذه النتيجة لا تعد مقياسًا يمكن البناء عليه لمباراة الإياب، ولا سيما أن كثيرًا من الأمور الفنية والإدارية قد تغييرت لدى المنتخب المنافس، والذي أصبح يتمتع بحالة معنوية مرتفعة بعد الفوز على في الجولة الماضية.



وسيخوض منتخب الأردن مواجهته مع مضيفه العُماني يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل، ثم يعود للأردن لمواجهة على استاد عمان الدولي يوم 10 من ذات الشهر.



ويختتم منتخب عُمان مواجهاته في التصفيات بملاقاة منتخب فلسطين يوم 10 يونيو المقبل، في مباراة ستقام على استاد الملك عبد بمدينة القويسمة الأردنية، وبنفس توقيت مباراة الأردن والعراق التي ستقام على استاد عمان الدولي.



ويتصدر منتخب ترتيب برصيد 16 نقطة، ثم الأردن 13 نقطة، والعراق 12 نقطة، وعُمان 10 نقاط، وفلسطين 6 نقاط، والكويت 5 نقاط.