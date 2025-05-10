أول تعليق من فليك بشأن كلاسيكو الغد

وتحدث المدرب عن توقعاته لطريقة لعب ، مشيرًا إلى أن الفريق قد يعتمد على أكثر من أسلوب في اللقاء.وقال فليك: “من الممكن أن نشاهد الوجهين لريال لقد واجهناهم سابقًا وكانوا يستخدمون أسلوب الضغط الفردي بكفاءة كما أنهم يتقنون اللعب على الهجمات المرتدة، وربما يكون هذا هو النهج الذي سيظهرون به غدًا.”تصريحات فليك تعكس احترامه الكبير لتنوع الأساليب التكتيكية لريال مدريد، وتُبرز التحدي الكبير الذي ينتظر فريقه في هذه القمة الكروية.