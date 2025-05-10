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غراهام أرنولد: سنعمل على التأهل لكأس العالم وتحقيق حلم العراقيين
رياضة
2025-05-10 | 10:52
2,324 شوهد
تعهد مدرب
المنتخب الوطني لكرة القدم
غراهام
أرنولد
، اليوم السبت، بالعمل على التأهل لنهائيات
كأس العالم
وتحقيق حلم جميع العراقيين.
وقال
أرنولد
في مؤتمر صحفي للإعلان عن تعاقده مع
اتحاد الكرة
لتدريب
المنتخب الوطني
، وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
الفريق العراقي
يمتلك مواهب كبيرة جداً، إذا كان لي خيار سأعقد معسكر تدريبي بأقرب وقت".
وأضاف "سنعمل على التأهل إلى
كأس العالم
وتحقيق حلم جميع العراقيين"، مبيناً أنه "لدي خبرة كبيرة في اللعب امام
كوريا الجنوبية
".
وشدد
المدير الفني
الجديد للمنتخب العراقي على "أهمية ان يأتي اللاعبون بأمل الى المعسكر التدريبي".
Alsumaria Tv
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