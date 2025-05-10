غراهام أرنولد: سنعمل على التأهل لكأس العالم وتحقيق حلم العراقيين

وقال في مؤتمر صحفي للإعلان عن تعاقده مع لتدريب ، وتابعته ، إن " يمتلك مواهب كبيرة جداً، إذا كان لي خيار سأعقد معسكر تدريبي بأقرب وقت".وأضاف "سنعمل على التأهل إلى وتحقيق حلم جميع العراقيين"، مبيناً أنه "لدي خبرة كبيرة في اللعب امام ".وشدد الجديد للمنتخب العراقي على "أهمية ان يأتي اللاعبون بأمل الى المعسكر التدريبي".