ليفربول يعوض غياب أرنولد بصفقة مثيرة

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يقترب الهولندي فريمبونغ لاعب فريق من الرحيل عن بعدما ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لليفربول، لتعويض الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي .

وكشفت مجلة "كيكر" الرياضية وصحيفة "بيلد" الألمانيتين اليوم الثلاثاء، أن الظهير الدولي الهولندي سيرحل "بشكل شبه مؤكد" في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد 4 سنوات قضاها مع .

وأوضحت "كيكر" أن "التفاصيل النهائية" فقط هي التي تحتاج إلى حسم، مضيفة أن عقد فريمبونغ، الذي يستمر حتى عام 2028، يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل حوالي 35 مليون يورو.

ومن جانبه، قال خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الإيطالي فابريسيو ، إن يتقدم في مفاوضاته للتعاقد مع فريمبونغ بعد تقارير عن اتصالات الأسبوع الماضي.

وأضاف رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "ليفربول تواصل مع لمناقشة هيكلة الشرط الجزائي البالغ 35 مليون يورو. كما تجري محادثات مع اللاعب، مع رغبة فريمبونغ في الانضمام إلى ليفربول".

ويتوقع أن يحل فريمبونغ (24 عاما) محل الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي ، الذي يستعد للانتقال إلى الإسباني، بعد نهاية مع ليفربول، حيث يعتزم التوقيع للفريق حتى عام 2030.

يذكر أن فريمبونغ أحرز 30 هدفا في 190 مباراة لعبها مع ليفركوزن في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق الألماني عام 2021 قادما من سيلتيك الاسكتلندي.



