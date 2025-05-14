من هو دين هويسن؟

حيث بات على مقربة من حسم أولى صفقات المدرب المرتقب ألونسو، بعد تقدم واضح في المفاوضات مع ممثلي اللاعب الهولندي الإسباني، والذي يتألق حاليًا في صفوف بورنموث الإنجليزي.وأفادت تقارير صحيفة "ريليفو" خلال الساعات الماضية، أن وكيل اللاعب علي برات ووالده دوني هويسن، الذي يشغل كذلك دور وكيله، قد عقدا اجتماعا مهما خلال الأيام الماضية مع إدارة لتسريع عملية انتقال دين إلى "البرنابيو".والهدف الرئيسي من هذا التحرك هو إنهاء الصفقة في الوقت المناسب ليكون اللاعب متاكا خلال بطولة المقبلة.بدوره، أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي، أن ريال تواصل مباشرة مع معسكر هويسن، مشيرًا إلى أن اللاعب يعتبر النادي خياره الأول، متفوقا على أندية إنجليزية عملاقة مثل وليفربول وأرسنال، والتي أبدت استعدادها لتقديم عروض قوية لضمه.وتعد الشرط الجزائي في عقد هويسن مع بورنموث، والمقدر بـ 58 مليون يورو، العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة، إلا أن تقارير شبكتي "سكاي سبورتس" و"ريليفو" الإسبانية، أوضحت أن هذا المبلغ يمكن سداده على 3 دفعات خلال 3 سنوات، ما يجعل العملية أكثر مرونة من الناحية المالية.ورغم ذلك، لم تُجرِ الأندية أي اتصالات مباشرة بعد، لكن بورنموث أوضح موقفه: "من يريد اللاعب، عليه دفع الشرط الجزائي.. لا مجال للتفاوض".ودين دوني هويسن ويسمولر، هو اسمه الكامل وقد وُلد في 14 نيسان 2005 في أمستردام بهولندا، ويملك جنسيتين: الهولندية والإسبانية (نال الأخيرة في فبراير 2024).ويبلغ طوله 1.97 مترًا، ويتحدث بطلاقة 4 لغات: الهولندية، الإسبانية، الإنجليزية، والإيطالية.ويتمتع بقدرات بدنية وفنية مميزة، وهو لاعب يستخدم القدمين بالكفاءة نفسها، وينحدر من عائلة كروية، فوالده دوني هويسن كان لاعبًا محترفًا فِي هولندا.وبدأ مسيرته في أكاديمية عام 2021، وسرعان ما شق طريقه من فرق الناشئين حتى ظهر مع الفريق الأول في خلال أكتوبر 2023 أمام .وفي كانون الثاني 2024، أعير إلى روما، حيث تألق في 13 مباراة بالدوري وسجل هدفين، أحدهما بطريقة لافتة أمام فروسينوني، حين انطلق من الدفاع ليهز الشباك بعد مجهود فردي.وفي تموز 2024 انتقل إلى بورنموث مقابل 15.2 مليون يورو، وأصبح ركيزة أساسية في دفاع الفريق خلال موسمه الأول في ، حيث شارك في 29 مباراة وسجل 3 أهداف، تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا استثنائي.أداؤه المميز أسهم في صعود طموحات بورنموث نحو مقاعد البطولات الأوروبية.ورغم تمثيله لمنتخبات هولندا للفلات السنية (تحت 17 و18 و19 عامًا)، اختار هويسن اللعب للمنتخب الإسباني بعد نيله الجنسية، وتم استدعاؤه لأول مرة في اذار 2025 ضمنمنافسات دوري الأمم الأوروبية، ليخوض مباراته الدولية الأولى ضد هولندا، بلده الأم، ويقدّم خلالها تمريرة حاسمة في لحظة لافتة جذبت الأنظار إلى نضجه الفني المبكر.هو يسن يُعد اليوم من أبرز المواهب الدفاعية في جيله، بفضل قوته في الكرات الهوائية، ورؤيته التكتيكية، وقدرته على بدء الهجمات من الخلف. ومع تسجيله 8 أهداف في 78 مباراة احترافية حتى الان، يثبت انه ليس مجرد مدافع كلاسيكي بل يمتلك نزعة هجومية تزيد من قيمته.ويثق مسؤولو النادي الملكي في قدرتهم على حسم الصفقة من دون إلى خطط بديلة، على الرغم من المنافسة الشرسة من أندية البريميرليغ.إذا ما أنجزت الصفقة قريبًا، ستكون بمثابة أولى لبنات المشروع الجديد الذي يقوده ألونسو، مع نية واضحة لإشراك اللاعب مبكرًا في الاستحقاقات الرسمية الكبرى.ويبقى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، فريال مدريد يتحرك بثقة، وهويسن يفتح الباب على مصراعيه للانضمام إلى الفريق الذي كان دوما يحلم بتمثيله.