مدريد يفاجئ ليفربول بشأن ارنولد.. ماذا طلب؟

وكان أعلن في بيان رسمي قبل أيام أن أخبر النادي بقراره الرحيل عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو/ حزيران المقبل.وارتبط اسم الظهير الأيمن الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى في صفقة انتقال حر.وأحاطت الشكوك حول مشاركة أرنولد مع الفريق في 2025، حيث تبدأ البطولة شهر يونيو، قبل أسبوعين من انتهاء عقد اللاعب مع "الريدز".كانت تقارير ذكرت أن ريال قد يدفع مبلغا بسيطا لليفربول مقابل إنهاء عقد أرنولد قبل شهر واحد من نهايته، لكي يتمكن اللاعب من المشاركة في المونديال.شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذكرت أن لم يقدم حتى الآن أي عرض مالي لليفربول من أجل ضم أرنولد.وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن ريال طلب من ليفربول السماح برحيل اللاعب بنهاية الشهر الحالي دون مقابل مالي، لكي يتمكن من ضمه لقائمة الفريق في المونديال.وعلى الرغم من أن الطلب يبدو غريبا. فإن تقارير سابقة لم تستبعد حدوثه، خاصة أن هذه الصفقة قد توفر على ليفربول دفع راتب اللاعب صاحب الـ26 عاما في الشهر الأخير بعقده.وكان أرنولد شارك في 43 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8.ويشارك ريال مدريد بكأس العالم للأندية ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم ، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.