مدريد يفاجئ ليفربول بشأن ارنولد.. ماذا طلب؟

وكان ليفربول
أعلن في بيان رسمي قبل أيام أن أرنولد
أخبر النادي بقراره الرحيل عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وارتبط اسم الظهير الأيمن الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد
في صفقة انتقال حر.
وأحاطت الشكوك حول مشاركة أرنولد مع الفريق الملكي
في كأس العالم للأندية
2025، حيث تبدأ البطولة منتصف
شهر يونيو، قبل أسبوعين من انتهاء عقد اللاعب مع "الريدز".
كانت تقارير ذكرت أن ريال قد يدفع مبلغا بسيطا لليفربول مقابل إنهاء عقد أرنولد قبل شهر واحد من نهايته، لكي يتمكن اللاعب من المشاركة في المونديال.
شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذكرت أن الريال
لم يقدم حتى الآن أي عرض مالي لليفربول من أجل ضم أرنولد.
وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن ريال مدريد
طلب من ليفربول السماح برحيل اللاعب بنهاية الشهر الحالي دون مقابل مالي، لكي يتمكن من ضمه لقائمة الفريق في المونديال.
وعلى الرغم من أن الطلب يبدو غريبا. فإن تقارير سابقة لم تستبعد حدوثه، خاصة أن هذه الصفقة قد توفر على ليفربول دفع راتب اللاعب صاحب الـ26 عاما في الشهر الأخير بعقده.
وكان أرنولد شارك في 43 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8.
ويشارك ريال مدريد بكأس العالم للأندية ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم الهلال السعودي
، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.