إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد

أعلن رسميا، اليوم الأربعاء، عن إصابة ، وغيابه عن مباراة ريال مايوركا، ليزيد معاناة المدرب كارلو .

ويستقبل نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برنابيو، ضمن لقاءات الجولة 36 من .

وكان ريال قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن إصابة حارسه الأوكراني لونين، واستبعاده من قائمة المباراة.



وأصدر ريال مدريد بيانا جديدا، أعلن فيه عن إصابة الدولي، وجاء فيه "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا من قبل ، شخصت إصابته في العضلة المقربة الطويلة لفخذه الأيسر".



ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب دياز، لكنه على الأقل لن يتواجد في مباراة اليوم، بعد أن كان مرشحا لدخول التشكيل الأساسي في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق .



وينضم دياز بذلك إلى قائمة المصابين في ريال مدريد، والتي تضم لاعبين مثل أندريه لونين، وإدواردو كامافينجا، وداني كارفاخال، وديفيد ألابا، وإيدر ميليتاو، وأنطونيو روديجر، وفيرلاند ، وفينيسيوس جونيور، ولوكاس ، ورودريجو جويس.



يذكر أن ريال مدريد سيخسر لقب الليجا لصالح المتصدر برشلونة حال تعثر في مباراة مايوركا.