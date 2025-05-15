فليك يواجه ازمة جديدة.. ما علاقة ليفاندوفسكي ؟

عبّر عن رغبته في خوض المباريات المتبقية سعيًا لحصد البيتشيتشي كأفضل هدّاف في ، وهي جائزة ما زال ينافس عليها رغم تراجع مستواه جراء الإصابةوفي المقابل، يعيش فترة مميزة من التألق، وساهم بأهداف حاسمة في آخر الجولات، مما يجعله خيارًا مغريًا على المستوى الفني.فليك سيكون مضطرًا للاختيار بين دعم طموح نجم الفريق البولندي من جهة، أو مواصلة الاعتماد على الجاهزية الفنية والبدنية لتوريس من جهة أخرى.