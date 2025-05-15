فليك يحدد تشكيلة برشلونة لخوض ديربي كتالونيا

ويحتاج برشلونة للفوز في مباراة اليوم من أجل حسم تتويجه رسميا بلقب ، للمرة 28 في تاريخه وذلك قبل جولتين من ختام المسابقة.أما إسبانيول، فيقبع في المركز الـ16 ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية لتفادي شبح الهبوط حيث تفصله 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط وذلك قبل مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري.وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول غياب المهاجم الدولي الإسباني عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية، كما يغيب الثنائي جوليس كوندي ومارك بيرنال بسبب الإصابة، وإينيغو بسبب الإيقاف.واختار فليك القائمة التالية لمباراة الحسم:، كوبارسي، بالدي، أراوخو، غافي، ، ، فاتي، ، إيناكي ببينيا، توري، كريستنسن، كاسادو، فيرمين، باو ، أولمو، ، دي يونغ، إيريك غارسيا، ، فورت، وجيرارد .