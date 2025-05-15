توتنهام يتعرض لضربة قاصمة قبل نهائي الدوري الأوروبي

وسيغيب كولوسيفسكي عن الفريق الأسبوع المقبل في المباراة النهائية لبطولة أمام بسبب الإصابة، ومن غير المعروف مدى جاهزيته لانطلاق الموسم المقبل.وقال آنجي بوستيكوغلو لنادي ، إن سيغيب لعدة أشهر على الأقل.وأوضح المدرب الأسترالي: "إنها أخبار سيئة، في البداية ظننا أنها ليست إصابة خطيرة فيما كان جهازنا الطبي مهتما بحالة الركبة وبدت أنها بحالة جيدة، لكن الإصابة تفاقمت في اليوم التالي".وكان كولوسيفسكي تعرض للإصابة خلال المباراة التي خسرها توتنهام أمام الأحد الماضي، وخضع لجراحة في ركبته اليمنى أمس الأربعاء.وستقام مباراة توتنهام ضد في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل في بإسبانيا، حيث سيحصل الفائز باللقب على بطاقة العبور المباشر لدوري أبطال أوروبا.