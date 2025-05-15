برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28

وفاز برشلونة بنتيجة (2-0) على إسبانيول، الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا، وحسم اللقب بشكل رسمي للبارسا، للمرة الـ28 في تاريخه.وسجل أهداف برشلونة، في الدقيقة 53، وفيرمين بالدقيقة (90+5).ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الـ16.