ريال مدريد يعلن أولى تعاقداته الصيفية

وأكد عبر موقعه الرسمي أن دين هويسن صاحب الـ20 عاما سيعزز دفاع الفريق في الموسم المقبل، وهو لاعب دولي، وسبق له اللعب في الدوريين الإيطالي والإنجليزي.وأشار البيان إلى أن هويسن قلب الدفاع القادم من بورنموث يعد أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في لموسم 2024-2025.وأوضح فابريزيو عبر حسابه على منصة "إكس" في وقت سابق أن أنهى الاتفاق بشكل كامل على شروط الصفقة مؤكدا أن "اللاعب سيوقع عقدا يمتد حتى صيف 2030، فيما سيقوم بدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني إلى بورنموث كقيمة إجمالية للصفقة".وبدأ هويسن مسيرته في الفئات السنية لنادي مالاغا، قبل أن ينضم إلى ، ومنه إلى على سبيل الإعارة ثم إلى بورنموث حيث قدم أداء مميزا دفع ريال مدريد إلى التحرك لضمه.