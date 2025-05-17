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ريال مدريد يعلن أولى تعاقداته الصيفية
رياضة
2025-05-17 | 08:35
903 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
تعاقد
نادي ريال مدريد
رسميا مع دين هويسن مدافع بورنموث في فترة الانتقالات الصيفية ليكون أول صفقاته في الميركاتو الصيفي في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة.
وأكد
ريال مدريد
عبر موقعه الرسمي أن دين هويسن صاحب الـ20 عاما سيعزز دفاع الفريق
الملكي
في الموسم المقبل، وهو لاعب دولي، وسبق له اللعب في الدوريين الإيطالي والإنجليزي.
وأشار البيان إلى أن هويسن قلب الدفاع القادم من بورنموث يعد أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في
الدوري الإنجليزي الممتاز
لموسم 2024-2025.
وأوضح فابريزيو
رومانو
عبر حسابه على منصة "إكس" في وقت سابق أن
ريال
مدريد
أنهى الاتفاق بشكل كامل على شروط الصفقة مؤكدا أن "اللاعب سيوقع عقدا يمتد حتى صيف 2030، فيما سيقوم
النادي الملكي
بدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني إلى بورنموث كقيمة إجمالية للصفقة".
وبدأ هويسن مسيرته في الفئات السنية لنادي مالاغا، قبل أن ينضم إلى
يوفنتوس
، ومنه إلى
روما
على سبيل الإعارة ثم إلى بورنموث حيث قدم أداء مميزا دفع ريال مدريد إلى التحرك لضمه.
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