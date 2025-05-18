رونالد يحدد مستقبله مع النصر السعودي

وأكد الصحافي الإيطالي ، المتخصص في أخبار الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن نوايا واضحة، إذ يخطّط لمواصلة مسيرته الكروية لمدة موسمين إضافيَّين.وكتب شيرا: " سيقرِّر مستقبله في الأيام المقبلة. لقد تلقى عروضاً عدة، وخطته واضحة: سيواصل اللعب لموسمين آخرين".وتأتي هذه التصريحات وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية عودته إلى الملاعب الأوروبية، أو بقائه في الذي يلعب فيه حالياً بقميص النصر.رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، لا يزال يواصل التألق رغم تقدمه في السن، وتبقى وجهته المقبلة محط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في وقت تنتظر فيه الأندية معرفة قراره النهائي.