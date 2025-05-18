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رونالد يحدد مستقبله مع النصر السعودي

رياضة

2025-05-18 | 08:58
رونالد يحدد مستقبله مع النصر السعودي
202 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
حدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، مستقبله مع ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل عدد من العروض التي تلقاها من أندية مختلفة.

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، المتخصص في أخبار الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن نوايا رونالدو واضحة، إذ يخطّط لمواصلة مسيرته الكروية لمدة موسمين إضافيَّين.
وكتب شيرا: "كريستيانو رونالدو سيقرِّر مستقبله في الأيام المقبلة. لقد تلقى عروضاً عدة، وخطته واضحة: سيواصل اللعب لموسمين آخرين".
وتأتي هذه التصريحات وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية عودته إلى الملاعب الأوروبية، أو بقائه في الدوري السعودي للمحترفين الذي يلعب فيه حالياً بقميص النصر.
رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، لا يزال يواصل التألق رغم تقدمه في السن، وتبقى وجهته المقبلة محط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في وقت تنتظر فيه الأندية معرفة قراره النهائي.
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رونالدو

النصر السعودي

كرة قدم

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