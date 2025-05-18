الشارقة الإماراتي يتوج بلقب أبطال آسيا 2

وتغلب الشارقة على مضيفه السنغافوري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بيشان، في نهائي ثانية البطولات الآسيوية، ليحقق أول لقب قاري في تاريخه.ويدين الشارقة بالفوز لنجميه بلعربي وماركوس ، اللذين سجلا له هدفيه في الدقيقتين 74 و90+7، ليتربع الملك على عرش للمرة الأولى في تاريخه.