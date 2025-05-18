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الشارقة الإماراتي يتوج بلقب أبطال آسيا 2
رياضة
2025-05-18 | 10:10
522 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
فاز فريق الشارقة الإماراتي بلقب دوري أبطال
آسيا
2 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على
ليون
سيتي سايلورز السنغافوري.
وتغلب الشارقة على مضيفه السنغافوري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بيشان، في نهائي ثانية البطولات الآسيوية، ليحقق أول لقب قاري في تاريخه.
ويدين الشارقة بالفوز لنجميه
فراس
بلعربي وماركوس
ميلوني
، اللذين سجلا له هدفيه في الدقيقتين 74 و90+7، ليتربع الملك على عرش
آسيا
للمرة الأولى في تاريخه.
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