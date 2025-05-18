قائد مانشستر سيتي يرجح عدم مشاركته بمونديال الأندية

كشف البلجيكي ، نجم وقائد ، عن موقفه من المشاركة مع السيتيزنس في بطولة .

وتقام بطولة بشكلها الجديد (32 فريقا) في حزيران وتموز المقبلين.

وينتهي عقد في ملعب الاتحاد، بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن بالفعل رحيله وعدم تجديد عقده.



وقال دي ، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "يجب أن أعتني بنفسي، لأنه إذا أصبت في للأندية، فماذا سأفعل؟ لن يهتم أحد بضمي وقتها، لذا، هناك احتمال كبير ألا أشارك في البطولة".



وعن مستقبله، قال: "سأتخذ قراري عندما أكون مستعدا أو مرتاحا لاتخاذه، أريد إنهاء هاتين المباراتين واتخاذ قرار، لكن الأمر ليس بهذه السهولة".



ومن المقرر أن يلعب دي بروين مباراتيه الأخيرتين بقميص ، أمام بورنموث في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء، وأمام يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.



وأضاف: "يجب أن أعتني بأسرتي، لدي زوجة و3 أطفال، والأمر ليس سهلا في هذا الوقت".



وعن ظهوره الأخير في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء، قال: "لا أعرف كيف سأشعر وقتها، سيكون الوضع غريبا، سأحاول الاستمتاع بقدر الإمكان".