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قائد مانشستر سيتي يرجح عدم مشاركته بمونديال الأندية
رياضة
2025-05-18 | 12:52
المصدر:
موقع كووورة
358 شوهد
كشف البلجيكي
كيفين دي بروين
، نجم وقائد
مانشستر سيتي
، عن موقفه من المشاركة مع السيتيزنس في بطولة
كأس العالم للأندية
.
وتقام بطولة
كأس العالم للأندية
بشكلها الجديد (32 فريقا) في حزيران وتموز المقبلين.
وينتهي عقد
دي بروين
في ملعب الاتحاد، بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن بالفعل رحيله وعدم تجديد عقده.
وقال دي
بروين
، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "يجب أن أعتني بنفسي، لأنه إذا أصبت في
كأس العالم
للأندية، فماذا سأفعل؟ لن يهتم أحد بضمي وقتها، لذا، هناك احتمال كبير ألا أشارك في البطولة".
وعن مستقبله، قال: "سأتخذ قراري عندما أكون مستعدا أو مرتاحا لاتخاذه، أريد إنهاء هاتين المباراتين واتخاذ قرار، لكن الأمر ليس بهذه السهولة".
ومن المقرر أن يلعب دي بروين مباراتيه الأخيرتين بقميص
مانشستر سيتي
، أمام بورنموث في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء، وأمام
فولهام
يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.
وأضاف: "يجب أن أعتني بأسرتي، لدي زوجة و3 أطفال، والأمر ليس سهلا في هذا الوقت".
وعن ظهوره الأخير في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء، قال: "لا أعرف كيف سأشعر وقتها، سيكون الوضع غريبا، سأحاول الاستمتاع بقدر الإمكان".
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