اليوم.. أربع مواجهات في دوري نجوم العراق

وستجمع المباراة الأولى عند الساعة السادسة مساءً فريق مع ضيفه الكهرباء على .‏بينما تقام المباراة الثانية وبنفس التوقيت مع ضيفه على في .اما المباراة الثالثة ستجرى عند الساعة الثامنة والنصف مساء، بين فريق مع ضيفه على في .وسيحتضن في بغداد مباراة فريق مع ضيفه دهوك عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.