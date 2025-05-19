بعد قضية الدوسري وكانسيلو.. عبد الرحمن بن مساعد يوجه طلباً لجماهير الهلال

يستعد للمشاركة في 2025، التي تنطلق في ، خلال شهر يونيو المُقبل، ولكن ما يعيشه الأزرق حاليًا، سواءً على الصعيدين الإداري والفني، بات يعكس حالة من الإحباط على عشاقه قبل التواجد في البطولة العالمية.ومع خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وربع خادم الشريفين، وخسارة لقب لصالح الاتحاد، الذي حسم اللقب رسميًا قبل جولتين من النهاية، بات الهلال يلعب على وجهتين لإنقاذ موسمه.- مشاركة فعالة في للأندية.- ضمان وصافة رسميًا، للتأهل إلى وكأس السوبر السعودي، في موسم 2025-26، ومع قرب نهاية الموسم، فإن الهلال اكتفى بالتتويج ببطولة وحيدة، وهي كأس الدرعية للسوبر السعودي.رسالة الأمير بن مساعدوفي هذا السياق، وجه الأمير عبد بن مساعد، رئيس الهلال الأسبق، رسالة تعكس علامة الإحباط وخيبة الأمل إزاء ما يمرّ به النادي في الفترة المؤخرة، حيث طالب جماهير الزعيم بتوقع السيناريو الأسوأ للفريق في كأس العالم للأندية.الأمير ابن مساعد نشر تغريدة عبر منصة (إكس)، تمنى خلالها بعدم مشاركة الهلال في مونديال الأندية، خاصة في ظل الاقتراحات باللجوء لإعارات من أندية الصندوق، مضيفًا أن الفريق بوضعه الحالي يحتاج لمعجزة، وتعاقدات جديدة على مستوى عالٍ، ومدرب متميز، وتغيير 3 محترفين أجانب على الأقل، مع تقوية دكته المحلية الضعيفة، وإلا ستكون مشاركته كارثية في المونديال، وسيكون من أندية الوسط في الموسم المُقبل.عدم تجديد سالم الدوسريومع اتجاه المؤشرات نحو الأسوأ، فإن الأمير عبد الرحمن بن مساعد، توقع اكتمال السيناريو بعدم تجديد عقد سالم الدوسري، فيما سخر من الظهير جواو كانسيلو، بقوله إنه لعب مع الهلال ما يوازي تقريبًا عدد مباريات سعود مع .