نتائج ساحقة للجوية والميناء في دوري نجوم العراق

في المباراة الأولى، نقدم الجوية مبكراً على وتحديداً عن الدقيقة السادسة، عبر اللاعب ، قبل أن يضيف جيبور الهدف الثاني للصقور في الدقيقة 46.وأضاف ، الهدف الثالث للصقور من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 76 سجل الجوية هدفه الرابع عن طريق المحترف ميسومي أولمو.وبهذه النتيجة رفع فريق رصيده للنقطة 56 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 51 بالمركز السابع.المباراة الثانية التي جمعت بكربلاء، شهدت فوز السفانة بثلاثية مقابل هدف وحيد.وسجل الهدف الأول للميناء في الدقيقة 9، ثم اضاف علي الهدف الثاني في الدقيقة، 39.وعند الدقيقة 82، سجل هدف تقليص الفارق لكربلاء، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثالث للسفانة في الدقيقة 92.ورفع فريق الميناء رصيده بهذه النتيجة، للنقطة 39 بالمركز 16، في حين تجمد رصيد عند النقطة 22 بالمركز 19.