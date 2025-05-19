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نتائج ساحقة للجوية والميناء في دوري نجوم العراق
رياضة
2025-05-19 | 16:12
744 شوهد
حقق فريقا
القوة الجوية
والميناء، الاثنين، فوزان كبيران على
دهوك
بنتيجة 4-0، وكربلاء بنتيجة 3 - 1، ضمن منافسات الجولة 34 من
دوري نجوم العراق
.
في المباراة الأولى، نقدم الجوية مبكراً على
دهوك
وتحديداً عن الدقيقة السادسة، عبر اللاعب
عصام الصبحي
، قبل أن يضيف
وليم
جيبور الهدف الثاني للصقور في الدقيقة 46.
وأضاف
سعد عبد الأمير
، الهدف الثالث للصقور من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 76 سجل الجوية هدفه الرابع عن طريق المحترف ميسومي أولمو.
وبهذه النتيجة رفع فريق
القوة الجوية
رصيده للنقطة 56 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 51 بالمركز السابع.
المباراة الثانية التي جمعت
الميناء
بكربلاء، شهدت فوز السفانة بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وسجل الهدف الأول للميناء
سالم أحمد
في الدقيقة 9، ثم اضاف
حميد
علي الهدف الثاني في الدقيقة، 39.
وعند الدقيقة 82، سجل
عبد القادر طارق
هدف تقليص الفارق لكربلاء، قبل أن يتمكن
علاء عبد الزهرة
من تسجيل الهدف الثالث للسفانة في الدقيقة 92.
ورفع فريق الميناء رصيده بهذه النتيجة، للنقطة 39 بالمركز 16، في حين تجمد رصيد
كربلاء
عند النقطة 22 بالمركز 19.
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