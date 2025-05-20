صراع الحذاء الذهبي.. من الأقرب لقنص الجائزة ؟

وفشل المصري في التسجيل خلال خسارة الريدز 2-3 أمام أمس الاثنين في إطار الجولة 37 وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.وبقي جيوكيريس مهاجم سبورتنغ متصدراً بعد نهاية منافسات الدوري المحلي "بريميرا ليغا" لقائمة الحذاء برصيد 58.5 نقطة من 39 هدفاً.ولكن المهاجم المطلوب من ومانشستر أنهى موسمه بينما لا يزال أمام صاحبي المركزين الثاني والثالث ومحمد صلاح فرصة للتسجيل.ويحتل بـ58 نقطة من 29 هدفاً المركز الثاني في قائمة الحذاء الذهبي يليه صلاح بـ56 نقطة من 28 هدفاً.ويتوجب على مبابي تسجيل هدف وحيد كي يتوج بالحذاء الذهبي لأول مرة في تاريخه بينما على صلاح تسجيل هدفين وانتظار صيام مبابي أمام سوسيداد.وما يزيد من حظوظ مبابي في إحراز الجائزة هو فشل صلاح التهديفي في آخر 3 مباريات مع وهو ما جعله يسقط من الصدارة للمركز الثالث.