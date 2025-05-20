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صراع الحذاء الذهبي.. من الأقرب لقنص الجائزة ؟
رياضة
2025-05-20 | 06:03
485 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
بات الطريق مفتوحاً أمام الفرنسي
كيليان مبابي
مهاجم
ريال مدريد
لقنص
جائزة الحذاء الذهبي
لأفضل هداف في دوريات أوروبا لأول مرة في تاريخه.
وفشل المصري
محمد صلاح مهاجم ليفربول
في التسجيل خلال خسارة الريدز 2-3 أمام
برايتون
أمس الاثنين في إطار الجولة 37 وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وبقي
السويدي
فيكتور
جيوكيريس مهاجم سبورتنغ
لشبونة
البرتغالي
متصدراً بعد نهاية منافسات الدوري المحلي "بريميرا ليغا" لقائمة الحذاء
الذهبي
برصيد 58.5 نقطة من 39 هدفاً.
ولكن المهاجم المطلوب من
أرسنال
ومانشستر
يونايتد
أنهى موسمه بينما لا يزال أمام صاحبي المركزين الثاني والثالث
كيليان مبابي
ومحمد صلاح فرصة للتسجيل.
ويحتل
مبابي
بـ58 نقطة من 29 هدفاً المركز الثاني في قائمة الحذاء الذهبي يليه صلاح بـ56 نقطة من 28 هدفاً.
ويتوجب على مبابي تسجيل هدف وحيد كي يتوج بالحذاء الذهبي لأول مرة في تاريخه بينما على صلاح تسجيل هدفين وانتظار صيام مبابي أمام سوسيداد.
وما يزيد من حظوظ مبابي في إحراز الجائزة هو فشل صلاح التهديفي في آخر 3 مباريات مع
ليفربول
وهو ما جعله يسقط من الصدارة للمركز الثالث.
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