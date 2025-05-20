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بطل أولمبي يعتزل إثر التلاعب بملابسه

رياضة

2025-05-20 | 10:40
بطل أولمبي يعتزل إثر التلاعب بملابسه
512 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
قرر البطل الأولمبي السابق للتزلج والقفز الهوائي، النرويجي روبرت يوهانسون، اعتزاله بعد شهرين ونصف الشهر من فضيحة تلاعب بملابسه الرياضية التي هزت فريقه النرويجي.

وأوقف الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد والقفز الهوائي "السنوبورد" (FIS) روبرت يوهانسون الحائز الميدالية الذهبية في منافسات الفرق في أولمبياد 2018، إلى جانب نرويجيين آخرين، عن المشاركة في فعاليات ختام الموسم، بعد أن قام فريقه بتعديل ملابسه بشكل غير قانوني لزيادة ثباتها في محاولة لكسب أمتار إضافية في القفز.
وقال يوهانسون لمحطة "تي في 2 – TV2" التلفزيونية النرويجية، اليوم الثلاثاء: "من الغباء عدم تمكني من إنهاء الموسم ومسيرتي الرياضية كما يجب".
وفاز يوهانسون البالغ من العمر 35 عاما، بالميدالية الذهبية مع الفريق النرويجي بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، وتوج ببطولة العالم للتزلج الطائر في أوبرستدورف عام 2018 وبلانيكا في عام 2020.
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