بطل أولمبي يعتزل إثر التلاعب بملابسه

وأوقف على الجليد والقفز الهوائي "السنوبورد" (FIS) يوهانسون الحائز في منافسات الفرق في أولمبياد 2018، إلى جانب نرويجيين آخرين، عن المشاركة في فعاليات ختام الموسم، بعد أن قام فريقه بتعديل ملابسه بشكل غير قانوني لزيادة ثباتها في محاولة لكسب أمتار إضافية في القفز.وقال يوهانسون لمحطة "تي في 2 – TV2" ، اليوم الثلاثاء: "من الغباء عدم تمكني من إنهاء الموسم ومسيرتي الرياضية كما يجب".وفاز يوهانسون البالغ من العمر 35 عاما، بالميدالية الذهبية مع الفريق النرويجي بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018 في الكورية الجنوبية، وتوج ببطولة العالم للتزلج الطائر في أوبرستدورف عام 2018 وبلانيكا في عام 2020.