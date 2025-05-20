لتكرار نجاح غريمه الكتلوني.. مدريد يبحث عن شبيه بيدري

وخسر الثلاثة ألقاب المحلية في موسم 2024-2025 لصالح غريمه التقليدي برشلونة الذي فاز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.وفي تقرير نشرته صحيفة " " الكتالونية، ذُكر أن ريال يسعى لمحاكاة عملية إعادة بناء برشلونة السريعة في وقت قياسي، بعد الموسم الناجح لغريمه الكتالوني رغم كل التوقعات.وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد اتخذ عدة خطوات للسير على خطى برشلونة، وكانت البداية من خلال التعاقد مع مدرب ناجح في مثل ، بعد الاستعانة بخدمات مدرب .وأوضح أنه من بين الخطوات الأخرى التي ينوي ريال مدريد اتخاذها لتكرار نجاح برشلونة، هو البحث عن لاعب في سوق الانتقالات خط وسط منظم مثل نجم الفريق الكتالوني.وتأتي رغبة ريال مدريد في التعاقد مع لاعب بمواصفات لإضفاء لمسة رائعة على أسلوب لعب الفريق، في حين كان الحديث يدور حتى وقت قريب عن التركيز على الجانب البدني.ويأتي ذلك في الوقت الذي أثنى فيه ، نجم ريال مدريد السابق، على ما يقدمه بيدري، مؤكداً أنه أفضل لاعب وسط في العالم.يذكر أن ريال مدريد سيشارك في في شهر يونيو/حزيران المقبل، والتي ستشهد الظهور الأول لتشابي ألونسو على رأس القيادة الفنية للفريق، مع العلم أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد معه حتى الآن.