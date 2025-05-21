​​​​​​​إصابة تفقد ريال مدريد نجمه بمونديال الأندية

وأكد ، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجريت للمهاجم البرازيلي الشاب إندريك، كشفت عن إصابته في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليمنى.وبحسب صحيفة "ماركا" ، سيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، ما يعني غيابه عن المباراة الأخيرة للموسم ضد على ملعب برنابيو، بالإضافة إلى بطولة مونديال الأندية.وتواصل الإصابات ضرب صفوف ، حيث سبق أن أبعدت نجومًا مثل وإدواردو كامافينجا عن المشاركة في البطولة ذاتها، لتُشكل تحديًا كبيرًا للفريق في المقبل.