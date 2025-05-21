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رونالدو ينقذ نفسه من أزمات "ليالي الحسم"

رياضة

2025-05-21 | 15:01
رونالدو ينقذ نفسه من أزمات &quot;ليالي الحسم&quot;
المصدر:
موقع كووورة
530 شوهد

أنقذ الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، نفسه من أزمات ليالي الحسم، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على الخليج (2-0)، ضمن الجولة 33 من دوري روشن.

وكان "الدون" قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 65، حيث سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس الخليج، وهو ما أثار دهشة الجماهير واللاعب نفسه.

ولكن قبل نهاية المباراة، تحصل رونالدو على ركلة جزاء إثر عرقلته من حارس المرمى، ليقرر التنفيذ للمرة الثانية، ولكنه سجلها هذه المرة بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الهدف، أنقذ رونالدو نفسه من أنياب الجماهير الغاضبة، بعد خروج الفريق بموسم صفري، حيث طالب البعض منهم بالتخلص من "الدون" وعدة أسماء أخرى.

فبعد الهدف، اتجه رونالدو صوب جماهير النصر وقدم لهم الاعتذار بسبب إهدار الركلة الأولى، ليجد حالة من الدعم المتمثلة في التصفيق والهتاف المستمر باسمه.

ويعود السبب وراء غضب الجماهير النصراوية من رونالدو على وجه التحديد، إلى فشله المستمر في ليالي الحسم خلال الموسم الجاري، حيث تعد هذه هي الركلة الثانية التي يهدرها مع "العالمي" خلال مسيرته.

وأهدر رونالدو للمرة الأولى خلال الخسارة أمام التعاون (0-1) في ثمن نهائي النسخة الجارية من كأس الملك.

كذلك، شهدت مواجهة كاواساكي الياباني في نصف نهائي نخبة آسيا، إهدار رونالدو لفرصة محققة في الدقائق الأخيرة، وهي الليلة التي خسر فيها فريقه (2-3).

وبهذا الهدف، ابتعد رونالدو بصدارة ترتيب هدافي دوري روشن، برصيد 24 هدفا، متفوقا على الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما (الاتحاد) والإنجليزي إيفان توني (الأهلي) والمغربي عبدالرزاق حمد الله (الشباب)، بفارق 3 أهداف.
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رونالدو

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