لن تخلو من المفاجآت.. أرنولد يكشف عن قائمة المنتخب العراقي اليوم

وسيتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية عبر مؤتمر صحفي يقام ظهر اليوم في مقر بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، على أن يتلو إعلان القائمة تحديد منهاج الإعداد الفني الذي يتضمن خوض معسكر تدريبي داخلي في مدينة يستمر حتى موعد اللقاء أمام الشمشون الكوري.وأشار مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى أنَّ القائمة لن تخلو من المفاجآت، مبيناً أنَّ دوّن في مفكرته بعض الأسماء التي لم تكن موجودة في المباريات السابقة لأسباب غير معلومة أبداً.وأضاف أنَّ الجهاز الفني لأسود بذل جهوداً جبارة خلال الفترة الماضية من أجل الاطلاع على مستويات أكبر قدر ممكن من لاعبينا المحليين والمحترفين في الأندية الخارجية، منوهاً بأنَّ أرنولد بات يمتلك تصوراً واضحاً عن مستويات أغلب اللاعبين وسيعمل على تسخير ذلك التصور لما يصب في صالح منتخبنا الذي يطمح لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين وضمان التأهل بشكل مباشر إلى المونديال العالمي وتجنب الدخول في الملحق الفاصل.تجدر الإشارة إلى أنَّ منتخبنا الوطني يقف في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد (12) نقطة، وهو بحاجة إلى الفوز على المتصدر والوصيف لكي يخطف إحدى بطاقتي التأهل المباشرتين للمونديال.