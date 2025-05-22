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السومرية نيوز – رياضة
أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي الأسترالي غراهام أرنولد، اليوم الخميس 22 مايو/ أيار 2025، قائمة "اسود الرافدين" لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما بين ان القائمة والتي تضم 30 لاعباً سيتم تقليصها قبل مباراة كوريا الجنوبية.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527231-638835089200326140.jpg
محمد قاسم و"قوقية" الأبرز.. السومرية تنشر قائمة العراق لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن (فيديو)
رياضة
2025-05-22 | 07:03
2025-05-22T07:03:24+00:00
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المصدر:
السومرية نيوز
5,555 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن مدرب
المنتخب الوطني
العراقي
الأسترالي
غراهام أرنولد، اليوم الخميس 22 مايو/ أيار 2025، قائمة "اسود الرافدين" لمواجهتي
كوريا الجنوبية
والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى
كأس العالم
2026 في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك، فيما بين ان القائمة والتي تضم 30 لاعباً سيتم تقليصها قبل مباراة
كوريا
الجنوبية.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب العراقي معسكره التدريبي في مدينة
البصرة
يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة
كوريا الجنوبية
في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل على ملعب
البصرة الدولي
، ثم مواجهة
الأردن
في العاشر من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
القائمة ادناه:
*حراسة المرمى: فهد طالب وجلال حسن وأحمد باسل.
خط الدفاع: سعد ناطق وعلي فائز ومناف يونس وزيد تحسين وحسين علي ومصطفى سعدون واحمد يحيى وميرخاس دوسكي وريبين سولاقا واكام هاشم وفرانس بطرس.
خط الوسط: سجاد جاسم، واسامة رشيد وحسن
عبد الكريم
"قوقية" وابراهيم بايش وماركو فرج ويوسف امين وبيتر كوركيس وعلي جاسم ومنتظر ماجد ومحمد قاسم وايمار شير وامير العماري.
خط الهجوم: ايمن حسين ومحمد جواد وعلي الحمادي ومهند علي "ميمي".
وكان
الاتحاد العراقي لكرة القدم
قد تعاقد مع المدرب غراهام أرنولد لقيادة منتخب "
أسود الرافدين
" في مباراتي
كوريا
الجنوبية والأردن ضمن التصفيات، مع إمكانية تجديد عقده حتى عام 2027، في حال قدّم الفريق أداءً مُرضيًا في المباراتين الحاسمتين.
ويحتل منتخب
العراق
المركز الثالث في جدول ترتيب
المجموعة الثانية
من التصفيات المونديالية برصيد 12 نقطة، إذ يحتاج إلى تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين لكي يضمن التأهل المباشر إلى
كأس العالم
2026 بغض النظر عن النتائج الأخرى.
Alsumaria Tv
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