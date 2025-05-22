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أعلن مدرب العراقي غراهام أرنولد، اليوم الخميس 22 مايو/ أيار 2025، قائمة "اسود الرافدين" لمواجهتي والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك، فيما بين ان القائمة والتي تضم 30 لاعباً سيتم تقليصها قبل مباراة الجنوبية.





القائمة ادناه:

*حراسة المرمى: فهد طالب وجلال حسن وأحمد باسل.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب العراقي معسكره التدريبي في مدينة يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل على ملعب ، ثم مواجهة في العاشر من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.القائمة ادناه:

خط الدفاع: سعد ناطق وعلي فائز ومناف يونس وزيد تحسين وحسين علي ومصطفى سعدون واحمد يحيى وميرخاس دوسكي وريبين سولاقا واكام هاشم وفرانس بطرس.



خط الوسط: سجاد جاسم، واسامة رشيد وحسن "قوقية" وابراهيم بايش وماركو فرج ويوسف امين وبيتر كوركيس وعلي جاسم ومنتظر ماجد ومحمد قاسم وايمار شير وامير العماري.



خط الهجوم: ايمن حسين ومحمد جواد وعلي الحمادي ومهند علي "ميمي".





وكان قد تعاقد مع المدرب غراهام أرنولد لقيادة منتخب " " في مباراتي الجنوبية والأردن ضمن التصفيات، مع إمكانية تجديد عقده حتى عام 2027، في حال قدّم الفريق أداءً مُرضيًا في المباراتين الحاسمتين.



ويحتل منتخب المركز الثالث في جدول ترتيب من التصفيات المونديالية برصيد 12 نقطة، إذ يحتاج إلى تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين لكي يضمن التأهل المباشر إلى 2026 بغض النظر عن النتائج الأخرى.











