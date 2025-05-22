رسمياً.. برشلونة يحصن رافينيا بعقد جديد

وأعلن ، في بيان رسمي، اليوم الخميس، توصله لاتفاق بشأن توقيع ، على عقد جديد معه، حتى 30 حزيران 2028.ووقع الدولي البرازيلي على العقد، مساء اليوم، في مقر النادي، بحضور رئيس ، ونائبه ، فضلا عن المدير الرياضي وآخرين.وعاش رافينيا، أفضل مواسمه على الإطلاق مع البارسا، حيث قاد الفريق الكتالوني لحصد ثلاثية الليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني عبر تسجيله 34 هدفا وصناعة 25 آخرين بمختلف البطولات.وانضم لاعب السابق إلى البارسا في صيف 2022، ليسجل في موسمه الأول 10 أهداف وصنع 12 آخرين