رياضة كرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في الديوانية: إنجازات رغم المعاناة

ويقول مدرب تنس طاولة للجنة الفرعية البارالمبية في في حديث للسومرية نيوز، "أننا نعاني من عدم وجود دعم كافي، حيث نقوم بشراء المضارب والكرات، كما في فصل الصيف نعاني من الحر الشديد في قاعة التدريب"، لافتا الى انه "رغم ذلك نحقق إنجازات كبيرة في المشاركات الخارجية، حيث أخر انجاز تحقق هو فوز نجلة بأوروبا، وكذلك لاعبة للبارالمبية في تنس الطاولة، إيمان ، هي من حققت المركز الأول على شباب العالم".ويطالب كاظم، " والمحلية، توفير المزيد من المرافق والمعدات المناسبة، ودعم اللاعبين الموهوبين للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والوطنية".بينما تقول لاعبة المنتخب الوطني للبارالمبية في تنس الطاولة، إيمان حمزة للسومرية نيوز، ان الإعاقة لم تمثل حاجز لتحقيق البطولات والإنجازات، حيث حققت منذ العام 2017 العديد من الإنجازات، اذ أخر إنجازات تحقق في المركز الثاني والثالث، أما في بطولة شباب حصلت على المركز الثاني. كما طالبت بتوفير الدعم المناسب لهم.