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رياضة كرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في الديوانية: إنجازات رغم المعاناة
رياضة
2025-05-24 | 04:09
المصدر:
السومرية نيوز
185 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تنس الطاولة هي رياضة متاحة وممتعة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في
محافظة الديوانية
، لكن تواجه هذه الرياضة الإهمال والتقصير من قبل الجهات المختصة رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
ويقول
محمد رياض
كاظم
مدرب تنس طاولة للجنة الفرعية البارالمبية في
الديوانية
في حديث للسومرية نيوز، "أننا نعاني من عدم وجود دعم كافي، حيث نقوم بشراء المضارب والكرات، كما في فصل الصيف نعاني من الحر الشديد في قاعة التدريب"، لافتا الى انه "رغم ذلك نحقق إنجازات كبيرة في المشاركات الخارجية، حيث أخر انجاز تحقق هو فوز نجلة بأوروبا، وكذلك لاعبة
المنتخب الوطني
للبارالمبية في تنس الطاولة، إيمان
حمزة
، هي من
محافظة الديوانية
حققت المركز الأول على شباب العالم".
ويطالب كاظم، "
الحكومة العراقية
والمحلية، توفير المزيد من المرافق والمعدات المناسبة، ودعم اللاعبين الموهوبين للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والوطنية".
بينما تقول لاعبة المنتخب الوطني للبارالمبية في تنس الطاولة، إيمان حمزة للسومرية نيوز، ان الإعاقة لم تمثل حاجز لتحقيق البطولات والإنجازات، حيث حققت منذ العام 2017 العديد من الإنجازات، اذ أخر إنجازات تحقق في
بطولة غرب
اسيا
المركز الثاني والثالث، أما في بطولة شباب
العراق
حصلت على المركز الثاني. كما طالبت بتوفير الدعم المناسب لهم.
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