المحكمة الاتحادية ترفض طلب درجال بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي

وبحسب مصدر قضائي تحدث للسومرية نيوز، فإن رفضت طلب رئيس ، بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، دون المزيد من التفاصيل.ويعتبر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أول مركز مؤسسي للتحكيم الرياضي في ، حيث يعد نقلة نوعية نحو التوجه إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بدلاً من الاحتكام إلى القضاء وذلك لخصوصية المنازعات الرياضية التي يتطلب الفصل فيها من قبل شخصيات مؤهلة تأهيلاً قانونياً لهم الخبرة بالمشاكل المتصلة بالنشاط الرياضي، بحسب حديث سابق لرئيس القاضي محمد علي محمود .