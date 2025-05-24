مباراة مؤجلة.. الشرطة يواجه دهوك بدوري نجوم العراق اليوم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على في اقليم كوردستان.وكانت قد أجلت هذه المباراة سابقاً بسبب ارتباط فريق بالمشاركة في بطولة للأندية، والتي تُوّج فيها دهوك بلقبها لأول مرة في تاريخه.