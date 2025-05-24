أول تعليق من الفيفا حول مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية؟

وقال إنفانتينو ردا على سؤال سبيد حول انتقال لأحد الأندية المشاركة في 2025: “‏هناك مناقشات مع عدة أندية، قد يلعب في كأس العالم للأندية”.وتابع رئيس “الفيفا”: “من يعلم؟.. ما زالت 3 أسابيع على انطلاق البطولة”.وأشار إنفانتينو إلى أن رونالدو محل اهتمام من عدة أندية ليحمل ألوانها في .وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية 2025 يوم 15 جوان بمباراة لحساب ، وتجمع بين وإنتر ميامي في حين سيقام النهائي في 13 جويلية.