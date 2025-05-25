نهضة بركان المغربي يفوز بلقب كأس الاتحاد الإفريقي

وكان الفريق قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 2-0، ليظفر باللقب بمجموع المباراتين 3-1، ويحرز لقب الكونفيدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2020 و2022.وافتتح سيمبا التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق موتالي، وسط حضور جماهيري كبير، لكن الفريق التنزاني تلقى ضربة موجعة بعد طرد لاعبه كاجوما في الدقيقة 50 لحصوله على الإنذار الثاني.واستغل نهضة النقص العددي، ليخطف هدف التعادل في الوقت القاتل، عبر اللاعب سومايلا سيديبي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم اللقب لصالحه.بهذا الإنجاز، رفع نهضة بركان رصيده إلى ثلاثة ألقاب، معادلا الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة، والمسجل باسم الصفاقسي ، كما عززت الأندية المغربية صدارتها لقائمة أكثر الدول تتويجا بكأس الكونفيدرالية برصيد ألقاب.ويمثل هذا اللقب الثاني لنهضة بركان هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه، ليضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.ومن المنتظر أن يواجه نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي الفائز من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين بيراميدز المصري وصن داونز الجنوب إفريقي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 1-1.في المقابل، تواصل الأندية التنزانية إخفاقها في التتويج بالبطولات القارية، حيث سبق ليانغ أفريكانز أن خسر نهائي نسخة 2023 أمام اتحاد الجزائر.