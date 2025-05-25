اليك الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي الممتاز

وضمنت 5 أندية إنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على رأسها بطل البريميرليغ الذي ضمن التأهل رسمياً للبطولة القارية.وتعادل ليفربول في الجولة الأخيرة مع ضيفه بنتيجة 1-1 مع نهاية الدوري الإنجليزي.وحسم آرسنال الوصافة أيضاً قبل الجولة الأخيرة التي شهدت فوزه على ساوثامبتون بنتيجة 2-1.وضمنت أندية: ، وتشيلسي، ونيوكاسل ، المشاركة في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل.وفاز سيتي في الجولة الأخيرة على بنتيجة 2-0، كما تغلب على نوتنغهام فورست بهدف دون ردٍ، وخسر أمام بنتيجة 0-1، ولكنه استفاد من خسارة نوتنغهام، وأستون فيلا، أمام .وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي:ليفربول (84 نقطة)آرسنال (74 نقطة)مانشستر سيتي (71 نقطة)تشيلسي (69 نقطة)(66 نقطة)(66 نقطة)نوتنغهام فورست (65 نقطة)(61 نقطة)بورنموث (56 نقطة)برينتفورد (56 نقطة)فولهام (54 نقطة)بالاس (53 نقطة)إيفرتون (48 نقطة)وست هام يونايتد (43 نقطة)مانشستر يونايتد (42 نقطة)وولفرهامبتون (42 نقطة)(38 نقطة)(25 نقطة)إيبسويتش تاون (22 نقطة)ساوثامبتون (12 نقطة)