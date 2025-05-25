ويرغب أتليتيك بيلباو، الذي تأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا، في إنهاء الموسم بانتصار أمام جماهيره من جانبه، يأمل برشلونة، الذي فاز بلقب ، في إنهاء الموسم بانتصار بعد تعثره الأسبوع الماضي أمام .ويودع برشلونة موسم 2024- 2025 الذي اختتمه بثلاثة ألقاب كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، في بيلباو أمام نادي أتلتيك بيلباو الذي قدم موسما رائعا ويحتل حاليا المركز الرابع في الجدول.وادناه التشكيلة الرسمية لبرشلونة وأتلتيك بيلباو