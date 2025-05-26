بيريز يرحب بألونسو: واحد منّا وأفضل مدربي العالم

وقال فلورنتينو خلال المؤتمر الصحفي الرسمي لتقديم ألونسو مدربا جديدا للميرينجي: "مرحبا بك مرة أخرى في بيتك. نحن فخورون بوجودك معنا لمواصلة بناء تاريخ نادينا ".وزاد: "عدت إلى بيتك الذي اتخذت فيه أولى خطواتك كمدرب. جميعنا كنا نعلم ما سيكون مصيرك عندما جلست على مقاعد البدلاء كمدرب لأول مرة في عام 2018. إنه طريق ستصنعه بأسلوبك وفلسفتك في العمل".وأضاف رئيس : "عدت إلى كمدرب للفريق الأول لتواجه واحدا من أكبر التحديات في حياتك. نحن واثقون من أننا سنعود لمشاركة الكثير من لحظات السعادة معا".وأكد : "قوة هذا النادي تكمن في مواصلة العمل من أجل تحقيق جميع مشجعي الفريق. اليوم هو يوم مميز للغاية. إنه بداية مرحلة جديدة مليئة بالإثارة ومشاعر جديدة".وواصل: " هو واحد من أفضل المدربين في العالم ويُمثّل قيم . في وجوده كلاعب بدأنا مرحلة ذهبية جديدة في تاريخنا بتحقيق اللقب العاشر لدوري الأبطال. واليوم نرحب بواحد منّا".