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بيريز يرحب بألونسو: واحد منّا وأفضل مدربي العالم
رياضة
2025-05-26 | 08:15
149 شوهد
رحّب
فلورنتينو بيريز
، رئيس
نادي ريال مدريد
، بتشابي ألونسو، المدرب الجديد للفريق
الملكي
، والذي قال "إنه واحد منّا" وصنّفه بأنه "أحد أفضل المدربين في العالم".
وقال فلورنتينو خلال المؤتمر الصحفي الرسمي لتقديم ألونسو مدربا جديدا للميرينجي: "مرحبا بك مرة أخرى في بيتك. نحن فخورون بوجودك معنا لمواصلة بناء تاريخ نادينا
العظيم
".
وزاد: "عدت إلى بيتك الذي اتخذت فيه أولى خطواتك كمدرب. جميعنا كنا نعلم ما سيكون مصيرك عندما جلست على مقاعد البدلاء كمدرب لأول مرة في عام 2018. إنه طريق ستصنعه بأسلوبك وفلسفتك في العمل".
وأضاف رئيس
النادي الملكي
: "عدت إلى
ريال مدريد
كمدرب للفريق الأول لتواجه واحدا من أكبر التحديات في حياتك. نحن واثقون من أننا سنعود لمشاركة الكثير من لحظات السعادة معا".
وأكد
بيريز
: "قوة هذا النادي تكمن في مواصلة العمل من أجل تحقيق
أحلام
جميع مشجعي الفريق. اليوم هو يوم مميز للغاية. إنه بداية مرحلة جديدة مليئة بالإثارة ومشاعر جديدة".
وواصل: "
تشابي ألونسو
هو واحد من أفضل المدربين في العالم ويُمثّل قيم
نادي ريال مدريد
. في وجوده كلاعب بدأنا مرحلة ذهبية جديدة في تاريخنا بتحقيق اللقب العاشر لدوري الأبطال. واليوم نرحب بواحد منّا".
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