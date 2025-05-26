كاكا يختار صلاح على رأس المرشحين للكرة الذهبية

رشح النجم البرازيلي السابق، كاكا، المهاجم المصري للفوز بالكرة الذهبية 2025، بين نجوم آخرين.

وقال كاكا الفائز بالكرة الذهبية 2007، في تصريحات نقلتها شبكة "SPORT bible" : "من الصعب تحديد من يستحق الجائزة الآن، يجب الانتظار حتى نهاية الموسم، مع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "بالنسبة للسباق، أرشح .. أعتقد أن عاد إلى مستواه المعهود، ويستحق التقدير أيضًا".



وتابع نجم وريال السابق: "كما أرشح ، بعد فوزه بجائزة الحذاء الأوروبي، ولامين ورافينيا، لأن برشلونة فاز بالدوري الإسباني وكأس الملك، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".



واختتم: "نفس الأمر بالنسبة لديمبلي، الذي قدم موسمًا رائعًا أيضًا، وإذا استطاع أن يكون نجم المباراة النهائية (دوري أبطال أوروبا)، فسيكون من المرشحين للفوز".