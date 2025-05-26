الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحدد موعد تجديد عقد لامين يامال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527676-638838904547104769.jpg
برشلونة يحدد موعد تجديد عقد لامين يامال
رياضة
2025-05-26 | 17:17
المصدر:
موقع كووورة
123 شوهد
ذكر تقرير صحفي إسباني، أن
نادي برشلونة
حدد موعدا لتجديد عقد نجمه الشاب
لامين يامال
.
وينتهي تعاقد
يامال
(17 عامًا) مع
البارسا
، في صيف 2026، لكن هناك إجماع داخل النادي بضرورة الإبقاء عليه لفترة طويلة.
ويعتبر يامال من الأوراق الرابحة للفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا رغم صغر سنه، حيث قاد البارسا هذا الموسم لتحقيق الثلاثية المحلية.
وبحسب صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
، فقد انتهى اجتماع
خوان لابورتا
رئيس برشلونة، وخورخي مينديز وكيل يامال، بشأن مناقشات تجديد عقد النجم الشاب.
ووفقًا لمصادر في
النادي الكتالوني
، فإن تجديد عقد لامين على وشك الانتهاء، إذ لا يتبقى سوى شرطين أو ثلاثة على الأكثر تتواصل المفاوضات بشأنهم.
وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتم تجديد عقد يامال بشكل رسمي الثلاثاء، وهذا من شأنه أن يُلبي رغبة النادي بتجديد عقده قبل سفره مع
المنتخب الوطني
للمشاركة في
دوري الأمم
الأوروبية.
ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، لا تزال هناك بعض التفاصيل التي لم تُحسم بعد، أحدها يتعلق بمدة العقد، والتي تتحول من 2030 إلى 2031.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
تطور جديد بملف تجديد عقد فليك مع برشلونة
16:01 | 2025-05-01
لابورتا يكشف ازمة تجديد عقد فليك مع برشلونة
06:26 | 2025-04-28
الخلافات تضرب مفاوضات تجديد عقد نجم برشلونة
03:14 | 2025-04-25
رئيس برشلونة يحسم جدل ارتداء لامين يامال قميص ميسي
11:31 | 2025-05-20
برشلونة
لامين يامال
+A
-A
اخترنا لك
نيمار يغيب عن قائمة أنشيلوتي لمنتخب البرازيل
16:04 | 2025-05-26
بالصور من البصرة.. أسود الرافدين يستعدون لمواجهة كوريا
15:45 | 2025-05-26
كاكا يختار صلاح على رأس المرشحين للكرة الذهبية
13:26 | 2025-05-26
إيسكو يعود للمنتخب الإسباني بعد غياب طويل
13:19 | 2025-05-26
برشلونة يدرب أطفال العراق
12:35 | 2025-05-26
الونسو يوجه رسالة لأنشيلوتي.. بماذا وعد جمهور مدريد؟
10:30 | 2025-05-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
أمن
24.06%
05:59 | 2025-05-25
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
05:59 | 2025-05-25
الانخفاض متواصل.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
20.7%
08:57 | 2025-05-25
الانخفاض متواصل.. سعر جديد للدولار في بغداد
08:57 | 2025-05-25
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
اقتصاد
17.03%
09:57 | 2025-05-26
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
09:57 | 2025-05-26
محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل
سياسة
14.31%
06:39 | 2025-05-25
محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل
06:39 | 2025-05-25
قرعة كأس العرب.. تعرف على مجموعة العراق
رياضة
12.38%
13:40 | 2025-05-25
قرعة كأس العرب.. تعرف على مجموعة العراق
13:40 | 2025-05-25
اليوم.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
11.53%
05:19 | 2025-05-26
اليوم.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
05:19 | 2025-05-26
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
مزارعو المشاخب يواجهون خطر التصحر بمفردهم!
08:23 | 2025-05-26
أصحاب المولدات يشكون نقص الحصص الوقودية الحكومية في واسط
08:21 | 2025-05-26
حرية الصحافة تعاني من التضييق... والصحافة الاستقصائية غائبة!
08:16 | 2025-05-26
الحلبوسي يحضر مؤتمر الاعلان عن مرشح عشيرة الجنابيين
08:14 | 2025-05-26
تأخير في ارسال جداول الموازنة... ما السبب؟
08:11 | 2025-05-26
مهلة أمريكية لإيران: لإخراج الفصائل من العراق!
07:58 | 2025-05-26
تسببت بفيضان.. هدم مزارع أسماك غير مجازة شمال سامراء (فيديو)
04:06 | 2025-05-26
فضائح جديدة في نفط الوسط.. ثراء سريع لموظفين وتكليف غير مؤهلين بمناصب حساسة
11:34 | 2025-05-25
انعقاد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكاربون في العراق
08:03 | 2025-05-25
وفاة سجين خلال محاولة نقله من سجن المطار إلى سجن التاجي وسط درجات حرارة قاتلة
07:58 | 2025-05-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.