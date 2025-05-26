برشلونة يحدد موعد تجديد عقد لامين يامال

وينتهي تعاقد (17 عامًا) مع ، في صيف 2026، لكن هناك إجماع داخل النادي بضرورة الإبقاء عليه لفترة طويلة.ويعتبر يامال من الأوراق الرابحة للفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا رغم صغر سنه، حيث قاد البارسا هذا الموسم لتحقيق الثلاثية المحلية.وبحسب صحيفة " " ، فقد انتهى اجتماع رئيس برشلونة، وخورخي مينديز وكيل يامال، بشأن مناقشات تجديد عقد النجم الشاب.ووفقًا لمصادر في ، فإن تجديد عقد لامين على وشك الانتهاء، إذ لا يتبقى سوى شرطين أو ثلاثة على الأكثر تتواصل المفاوضات بشأنهم.وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتم تجديد عقد يامال بشكل رسمي الثلاثاء، وهذا من شأنه أن يُلبي رغبة النادي بتجديد عقده قبل سفره مع للمشاركة في الأوروبية.ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، لا تزال هناك بعض التفاصيل التي لم تُحسم بعد، أحدها يتعلق بمدة العقد، والتي تتحول من 2030 إلى 2031.