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ريال مدريد يفتح أبوابه لعودة رونالدو
رياضة
2025-05-27 | 03:20
1,212 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
، مهاجم
نادي النصر السعودي
، وذلك عقب ختام موسمه الحالي مع الفريق وهو الأخير في عقده مع العالمي، بالخسارة أمام الفتح بنتيجة 3-2، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن السعودي.
وكشف الصحفي الإسباني المقرب من
رونالدو
، إيدو أغيري، أن
فلورنتينو بيريز
، رئيس
نادي ريال مدريد
، تحدث مع مهاجم النصر بشأن عودته المحتملة إلى صفوف الفريق
الملكي
لإنهاء مسيرته الكروية هناك.
وأكد أغيري أن رونالدو كان من المفترض أن يجدد عقده مع النصر، لكنه لم يفعل حتى الآن، ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح الصديق المقرب لرونالدو أن الأخير يشعر بغضب شديد بسبب عدم مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وهو ما تسبب له في حالة من التوتر في الفترة الماضية.
وأثار رونالدو الجدل بشأن مستقبله مع النصر، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" عقب مباراة الفتح، قال فيها: "هذا الفصل قد انتهى. أما القصة؟ فلا تزال تُكتب. ممتن للجميع".
ولم يوضح رونالدو ما إذا كان يقصد بنهاية "الفصل" انتهاء
مشواره
مع
نادي النصر
أو مجرد نهاية الموسم، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله، خاصة مع اقتراب منافسات
كأس العالم للأندية
2025.
ومنذ انضمامه إلى النصر في شتاء عام 2023، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق
مانشستر يونايتد
الإنكليزي، شارك رونالدو في 105 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 93 هدفاً وقدم 19 تمريرة حاسمة.
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