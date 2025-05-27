ريال مدريد يفتح أبوابه لعودة رونالدو

وكشف الصحفي الإسباني المقرب من ، إيدو أغيري، أن ، رئيس ، تحدث مع مهاجم النصر بشأن عودته المحتملة إلى صفوف الفريق لإنهاء مسيرته الكروية هناك.وأكد أغيري أن رونالدو كان من المفترض أن يجدد عقده مع النصر، لكنه لم يفعل حتى الآن، ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضح الصديق المقرب لرونالدو أن الأخير يشعر بغضب شديد بسبب عدم مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وهو ما تسبب له في حالة من التوتر في الفترة الماضية.وأثار رونالدو الجدل بشأن مستقبله مع النصر، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" عقب مباراة الفتح، قال فيها: "هذا الفصل قد انتهى. أما القصة؟ فلا تزال تُكتب. ممتن للجميع".ولم يوضح رونالدو ما إذا كان يقصد بنهاية "الفصل" انتهاء مع أو مجرد نهاية الموسم، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله، خاصة مع اقتراب منافسات 2025.ومنذ انضمامه إلى النصر في شتاء عام 2023، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق الإنكليزي، شارك رونالدو في 105 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 93 هدفاً وقدم 19 تمريرة حاسمة.