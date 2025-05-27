"انتهى هذا الفصل".. رونالدو يثير الجدل برسالة غامضة

وتلقى النصر هزيمة قاسية أمام الفتح بنتيجة 3-2 في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري، ليتجمّد رصيده عند 70 نقطة ويحتل المركز الثالث، منهياً موسمه دون أي تتويج محلي أو قاري، كما تلاشت آمال الفريق في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال للنخبة في الموسم المقبل.وعقب المباراة، نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة بملامح جادة، وأرفقها بتعليق أثار تساؤلات المتابعين: "لقد انتهى هذا الفصل... القصة؟ لا تزال تُكتب.. ممتن للجميع".ولم يتضح ما إذا كانت هذه الرسالة إشارة إلى نهاية موسمه فقط، أم أنها تلميح إلى احتمالية رحيله عن النصر، خاصة مع اقتراب نهاية عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل دون إعلان رسمي عن تجديده.ومنذ انضمامه إلى النصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، لم ينجح "الدون" في تحقيق أي بطولة كبرى باستثناء مساهمته في التتويج بكأس الملك للأندية العربية عام 2023.ومع ذلك، اختتم اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً الموسم بلقب هداف للمرة الثانية على التوالي، رغم بلوغه سن الأربعين.