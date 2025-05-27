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مدرب كوريا الجنوبية يستغني عن أبرز نجومه قبل مواجهة العراق

رياضة

2025-05-27 | 07:45
مدرب كوريا الجنوبية يستغني عن أبرز نجومه قبل مواجهة العراق
404 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

في إطار استعداداته لمواجهة منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أعلن المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو (56 عاماً)، قائمته النهائية التي خلت من بعض الأسماء البارزة لأسباب تتفاوت بين الإصابات والظروف الخاصة.

ومن بين أبرز الغيابات يأتي مدافع بايرن ميونخ كيم مين جاي (28 عاماً)، بسبب عدم جاهزيته، إضافة إلى الثلاثي المحترف في إنكلترا: جون هو (21 عاماً)، (ستوك سيتي)، وأوم جي سونغ (22 عاماً)، (سوانزي سيتي)، ويانغ مين هيوك (19 عاماً)، (كوينز بارك رينجرز)، لأسباب مختلفة.

ومن بين الوجوه الجديدة برز اسم لاعب فريق جيونبوك هيونداي جيون جين وو، الذي تم استدعاؤه لأول مرة إلى صفوف المنتخب الكوري، في حين عاد كيم جين كيو بعد غياب دام ثلاث سنوات، بينما سبق لبارك جين سوب أن انضم إلى المنتخب في بداية العام الماضي.

وقال هونغ ميونغ بو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي: "يقدم كل من جيون جين وو وكيم جين كيو مستويات لافتة في الدوري المحلي حالياً، ومن المناسب منح الفرص للاعبين الذين نحتاج إليهم في هذه المرحلة". وأثنى المدرب بشكل خاص على جيون جين وو، قائلاً: "في بداية الموسم، قدّم أداءً مميزاً في الكرات الفردية على الأطراف، لكنه تألق أخيراً في اللعب داخل منطقة العمق، وسجّل أهدافاً متعددة في آخر مواجهة أمام أنيانغ من تلك المنطقة. أسلوبه مشابه لتكتيك المنتخب الوطني، لذا لا أتوقع أي صعوبات في التأقلم".

وفي المقابل، غاب المهاجم جوو مين كيو عن القائمة رغم احتلاله المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الكوري بتسعة أهداف خلف جيون جين-ووصاحب العشرة أهداف.

وعلّق هونغ على استبعاده قائلاً: "لم يُستبعد بسبب ضعف المستوى، فهو سجل أهدافاً باستمرار أخيرا".

وتطرق هونغ إلى نقاط ضف المنتخب العراقي أيضاً، مضيفاً: "لكن في مواجهة العراق، نحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالسرعة لاستغلال نقاط ضعف المنافس، لذا اخترت مزيجاً متوازناً من اللاعبين، مثل أوه سي هون، أوه هيون كيو، سون هيونغ مين، وهوانغ هي تشان".

وفي خط الوسط، أشار المدرب الكوري إلى أن بارك جين سوب وكيم جين كيو سيوفران خيارات جديدة، موضحاً أنه "اعتمدنا سابقاً على الثنائي هوانغ إن بوم وبارك يونغ وو، لكن نحتاج إلى خيارات بديلة. بارك جين سوب يمتلك أسلوباً مختلفاً عن وون دوو جاي، وسأستخدمه بحسب مجريات المباراة".

وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن كيم جين كيو هو الأكثر جاهزية حالياً في الدوري، ومركز لاعب الوسط الدفاعي يحتاج إلى منافسة قوية، ولهذا اخترت لاعبين يتمتعون بحالة بدنية متميزة في هذه المرحلة".

وسيواجه المنتخب الكوري الجنوبي منتخب العراق في المباراة التاسعة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل، على ملعب البصرة الدولي في العراق، وبعدها سيقابل المنتخب الكويتي في المباراة العاشرة على ملعب كأس العالم في سيول، في العاشر من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية حالياً المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة (أربعة انتصارات وأربعة تعادلات). وسيضمن التعادل في المباراة أمام العراق تأهله لنهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي. وفشلت كوريا الجنوبية في التأهل مبكراً للنهائيات، بعد تعادلها في ثلاث مباريات متتالية ضد فلسطين (1-1)، وعمان (1-1)، والأردن (1-1).
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مدرب كوريا الجنوبية يستغني عن أبرز نجومه

مواجهة العراق

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