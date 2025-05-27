برسالة مؤثرة عبر حسابه.. زيدان يودع مودريتش

ونشر عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بمودريتش، مصحوبة برسالة مؤثرة أعرب فيها عن امتنانه لمسيرتهما المشتركة وحظه بالعمل مع اللاعب الكرواتي.وجاء في رسالة زيدان: "يسعدني أن أعبر طريقك وأن أعيش هذه اللحظات معك. يا لك من لاعب كرة قدم! شكرا لك".وكان زيدان قد تولى تدريب مودريتش خلال فترتين في ، الأولى بين عامي 2016 و2018، والثانية بين عامي 2019-2021.وشهدت الفترة الأولى تتويج ريال بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز تاريخي لم يحققه أي ناد من قبل.وفي عام 2018، توج مودريتش بجائزة لأفضل لاعب في العالم، ليكسر هيمنة وليونيل ميسي على الجائزة التي استمرت أكثر من عقد.أما فترة زيدان الثانية في ريال مدريد، فلم تكن مثمرة بنفس المستوى، حيث افتقرت إلى الإنجازات الكبيرة، مما دفع المدرب الفرنسي إلى الرحيل.وحقق خلال مسيرته الأسطورية مع ريال مدريد 28 لقبا، ويعتبر النجم الكرواتي اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ ، كما أنه آخر لاعب بين نجوم الفريق الحاليين من توج بالكرة الذهبية.وحتى الآن، لم يعلن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما عن وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيواصل الرياضي موسما آخر قبل أن يضع حدا لمسيرته المظفرة عقب مشاركته مع كرواتيا في مونديال 2026.