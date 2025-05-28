منتخب العراق يرفع وتيرة الإعداد لمواجهة كوريا الجنوبية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إلغاء توصية أمريكية بشأن لقاحات تخص "كورونا"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527803-638840136226017407.jpg
منتخب العراق يرفع وتيرة الإعداد لمواجهة كوريا الجنوبية
رياضة
2025-05-28 | 03:15
552 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
رفع المنتخب العراقي لكرة القدم وتيرة تدريباته لليوم الثاني توالياً ضمن إطار معسكره الداخلي
المقام
في
البصرة
استعداداً لمواجهتي الحسم أمام
كوريا الجنوبية
والأردن يومي الخامس والعاشر من حزيران المقبل لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات
كأس العالم
(2026) في أميركا وكندا والمكسيك.
وأقيمت التدريبات مساء أمس في الملاعب
الثانوية
التابعة للمدينة الرياضية بحضور مكثف لوسائل الإعلام التي سُمح لها بتغطية أول (15) دقيقة مع أخذ تصريحات صحفية من لاعبين اثنين تم تحديدهما من قبل
المنسق
الإعلامي للمنتخب.
وارتفع عدد اللاعبين الذين اشتركوا في تدريبات أمس إلى (22) بعد التحاق الثلاثي فرانس بطرس وأسامة رشيد وإبراهيم بايش لينضموا إلى بقية زملائهم جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، زيد تحسين، علي فائز، مناف يونس، أكام هاشم، مصطفى سعدون، أحمد يحيى،
محمد جواد
، حسن
عبد الكريم
،
محمد قاسم
،
أيمن حسين
،
مهند علي
،
علي جاسم
، سجاد جاسم، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، أمير العماري.
وركّز الجهاز الفني لأسود
الرافدين
بقيادة
الأسترالي
غراهام أرنولد على زيادة الأحمال التدريبية للاعبين وكذلك تطبيق بعض الواجبات الخططية سعياً للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبيل لقاء
كوريا الجنوبية
في
البصرة
ومن ثم مواجهة
الأردن
خارج القواعد.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
مدرب كوريا الجنوبية يستغني عن أبرز نجومه قبل مواجهة العراق
07:45 | 2025-05-27
مدرب كوريا الجنوبية في "ورطة" قبل مواجهتي العراق والكويت
03:36 | 2025-05-20
كشف موعد إعلان قائمة المنتخب العراقي لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن
07:57 | 2025-05-18
المنتخب العراقي يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء كوريا الجنوبية
06:10 | 2025-05-14
منتخب العراق يرفع وتيرة الإعداد
مواجهة كوريا الجنوبية
+A
-A
اخترنا لك
بينها الأهلي والريال.. 8 اندية تتنافس على ضم رونالدو
05:30 | 2025-05-28
لاعب مدريدي سابق ينتقد عدم التجديد لمودريتش
03:42 | 2025-05-28
برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2031
14:44 | 2025-05-27
برسالة مؤثرة عبر حسابه.. زيدان يودع مودريتش
13:25 | 2025-05-27
ريال مدريد يحدد حامل الرقم 10 بعد مودريتش
12:40 | 2025-05-27
قائمة بأبرز النجوم الذين دربهم انشيلوتي.. بيهم كاكا ورونالدو
09:48 | 2025-05-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
اقتصاد
26.26%
09:57 | 2025-05-26
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
09:57 | 2025-05-26
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
محليات
19.43%
08:34 | 2025-05-27
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
08:34 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
اقتصاد
15.43%
03:51 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
03:51 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
دوليات
13.6%
12:14 | 2025-05-27
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الاضحى المبارك
12:14 | 2025-05-27
بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟
محليات
13.41%
13:16 | 2025-05-27
بعد تحديد السعودية ومكتب السيد السيستاني غرة ذي الحجة.. متى العيد وعرفة؟
13:16 | 2025-05-27
ريال مدريد يفتح أبوابه لعودة رونالدو
رياضة
11.87%
03:20 | 2025-05-27
ريال مدريد يفتح أبوابه لعودة رونالدو
03:20 | 2025-05-27
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بغداد... المباشرة باعمال تأهيل شارع الرشيد ضمن مبادرة "نبض بغداد"
04:22 | 2025-05-28
الحكومة تواصل جهودها لكشف مصير آلاف المفقودين والمقابر الجماعية!
03:54 | 2025-05-28
نواب يحذرون من انعكاس الترويج الانتخابي على دور الرقابي
03:51 | 2025-05-28
في البصرة.. مواطنون يشكون "الماء الملوث" (فيديو)
16:33 | 2025-05-27
الأزمة المالية تكبل صلاح الدين: مشاريع حيوية متوقفة ومطالبات بالتحرك الفوري
02:00 | 2025-05-27
مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان تتعثر والمعارضة تدعو لحل البرلمان
01:30 | 2025-05-27
في يوم المهندس العراقي.. خريجو الهندسة يرفعون أصواتهم والنقابة تحتفل!
01:00 | 2025-05-27
مزارعو المشاخب يواجهون خطر التصحر بمفردهم!
08:23 | 2025-05-26
أصحاب المولدات يشكون نقص الحصص الوقودية الحكومية في واسط
08:21 | 2025-05-26
حرية الصحافة تعاني من التضييق... والصحافة الاستقصائية غائبة!
08:16 | 2025-05-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.