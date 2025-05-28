منتخب العراق يرفع وتيرة الإعداد لمواجهة كوريا الجنوبية

وأقيمت التدريبات مساء أمس في الملاعب التابعة للمدينة الرياضية بحضور مكثف لوسائل الإعلام التي سُمح لها بتغطية أول (15) دقيقة مع أخذ تصريحات صحفية من لاعبين اثنين تم تحديدهما من قبل الإعلامي للمنتخب.وارتفع عدد اللاعبين الذين اشتركوا في تدريبات أمس إلى (22) بعد التحاق الثلاثي فرانس بطرس وأسامة رشيد وإبراهيم بايش لينضموا إلى بقية زملائهم جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، زيد تحسين، علي فائز، مناف يونس، أكام هاشم، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، ، حسن ، ، ، ، ، سجاد جاسم، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، أمير العماري.وركّز الجهاز الفني لأسود بقيادة غراهام أرنولد على زيادة الأحمال التدريبية للاعبين وكذلك تطبيق بعض الواجبات الخططية سعياً للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبيل لقاء في ومن ثم مواجهة خارج القواعد.