العثور على جثة لاعب بعد شهر من اختفائه

وجاء في بيان رسمي عبر قناة الفريق على "تليغرام": "نتقدم بأحر التعازي لأسرة اللاعب وأحبائه"، دون الكشف عن أسباب الوفاة.وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق، وتحديدا في 7 مايو، بأن الشرطة ومتطوعين كانوا يواصلون البحث عن بافلوف منذ اختفائه يوم 28 نيسان، حين شوهد آخر مرة على كوزنيتسكي في مدينة كيميروفو.وتم الإعلان اليوم الأربعاء، عن العثور على جثة اللاعب على ضفاف نهر توم، في منطقة ياشكينسكي، وتحديدا على بعد 10 كيلومترات من قرية باتشا، أي ما يقرب من 50 كيلومترا عن مكان اختفائه الأخير.وكان بافلوف شارك هذا الموسم في الروسي للكرة الطائرة ضمن صفوف كوزباس-2، حيث أنهى الفريق البطولة في المركز الثامن.ولا تزال الظروف المحيطة بوفاته غير معلومة حتى اللحظة، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل التحقيق في الواقعة التي هزت الوسط الرياضي الروسي.