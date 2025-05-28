ليون الفرنسي محروم من التعاقدات

ولم ينشر أي تفاصيل بشأن كل حالة على حدة، لكن هذا المبلغ تم دفعه الاثنين الماضي وفقا لمصادر فرنسية.وقال في بيان مقتضب: "لقد راجعنا بعض الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت هذه المسألة واحدة منها. لقد وضعنا إجراءات جديدة للمستقبل".وأصبح ليون الذي فشل في حجز بطاقته إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مكتفيا ببطاقة (يوروبا ليغ)، واحدا من بين 1175 ناديا مستهدفا بهذه القائمة العامة "بسبب مخالفات مختلفة، مثل النزاعات المالية أو الانتهاكات التنظيمية".وكان ليون قد حرم سابقا من التعاقدات في الماضي من قبل على كرة القدم الفرنسية، وكان مهددا بالهبوط إلى .ويواجه ليون، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الـ75 لتأسيسه، خطر عدم المشاركة في المسابقات الأوروبية من قبل للعبة "يويفا"، أيضا بسبب مشاكله المالية.ويناقش الاتحاد الأوروبي والنادي الفرنسي إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية تتضمن غرامة تقدر بعدة ملايين من اليورو لتجنب الوصول إلى هذا الاستنتاج.وقد يضطر ليون، الذي كسب 75 مليون يورو من إيرادات الانتقالات في الماضي، إلى بيع لاعبين ذوي قيمة عالية مثل والبلجيكي مالك فوفانا.