بلاتيني يدافع عن مبابي: لاعب استثنائي

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في موسمه الأول مع ، نجح في ترك بصمة قوية، حيث تصدر ترتيب هدافي برصيد 31 هدفًا، ليحصد ، وسجل 43 هدفًا في جميع المسابقات.ويستعد الآن لخوض منافسات في ، ليختتم موسمه الأول مع الفريق .بينما على الصعيد الجماعي، لم يحقق الطموحات المنشودة، إذ فشل في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، كما ابتعد عن المنافسة على لقب الليجا.هذا الأداء أثار انتقادات واسعة، وطرح تساؤلات حول تأثير انضمام مبابي على تراجع مستوى الفريق مقارنة بموسم التتويج الأوروبي الذي سبق وصوله.في هذا السياق، علّق بلاتيني، قائلاً: "مبابي لاعب استثنائي، فقد سجل 43 هدفًا وحصد الحذاء ، وهذا يثبت تألقه رغم أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته، بل بدا وكأنه يعاني من الشيخوخة".وأردف: "مبابي هداف بالفطرة، فلا ينبغي أن نتوقع منه أن يكون مثل ميسي أو مودريتش أو أو حتى بلاتيني. مهمته الأساسية هي التسجيل، وهو يؤديها ببراعة".ووجّه بلاتيني تحذيرًا مبطنًا إلى ألونسو، قائلا: "لا أفهم طريقة تفكير بعض المدربين الجدد. مبابي يسجل الأهداف، وهذا هو جوهر دوره. على المدرب أن يختار: إما أن يبني فريقًا يتمحور حول مبابي، أو يشكّل فريقًا متوازنًا يكون مبابي جزءًا منه. كلا الخيارين يمثلان تحديًا كبيرًا".