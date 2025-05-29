تراجع غير مسبوق.. كم تبلغ القيمة السوقية لرونالدو

وتقدر القيمة السوقية الحالية لرونالدو بنحو 12 مليون يورو فقط، وهي الأدنى منذ بدايته الكروية مع فريقه الأم سبورتينغ عام 2002، قبل أن ينضم لاحقا إلى في صفقة بلغت قيمتها آنذاك 19 مليون يورو.وبعد نجاحه الكبير مع " "، انتقل في عام 2009 إلى الإسباني في صفقة قياسية وقتها بلغت 94 مليون يورو، حيث خاض خلال تسع سنوات مشوارا استثنائيا، وأصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ .وفي 2018، اتجه رونالدو إلى بعد التوقيع مع مقابل 100 مليون يورو، لكنه لم يدم طويلا هناك، وعاد مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي عبر في 2021 في صفقة قدرت بـ17 مليون يورو.وأتم رونالدو في 2022 انتقاله إلى بصفقة انتقال حرة، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.وبلغ إجمالي المبالغ التي دفعتها الأندية للحصول على خدمات رونالدو طوال مسيرته نحو 247 مليون يورو، وهو رقم ضخم يعكس أهميته الكبيرة كواحد من أبرز نجوم اللعبة.ومع تراجع قيمته السوقية، يبدو أن الزمن يلعب دوره الطبيعي مع رونالدو، لكن الخبرة والشهرة والتأثير لا تزال كبيرة، مما يجعل منه هدفا جذابا لأي ناد يسعى لتعزيز خط هجومه، سواء في أو خارجها.ويظل مستقبل صاحب الـ40 عاما معلقا حاليا، إذ ينتهي عقده الحالي مع في 30 يونيو المقبل، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده.