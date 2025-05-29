تراجع غير مسبوق.. كم تبلغ القيمة السوقية لرونالدو

وتقدر القيمة السوقية الحالية لرونالدو بنحو 12 مليون يورو فقط، وهي الأدنى منذ بدايته الكروية مع فريقه الأم سبورتينغ لشبونة
عام 2002، قبل أن ينضم لاحقا إلى مانشستر يونايتد
في صفقة بلغت قيمتها آنذاك 19 مليون يورو.
وبعد نجاحه الكبير مع "الشياطين الحمر
"، انتقل رونالدو
في عام 2009 إلى ريال مدريد
الإسباني في صفقة قياسية وقتها بلغت 94 مليون يورو، حيث خاض خلال تسع سنوات مشوارا استثنائيا، وأصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الملكي
.
وفي 2018، اتجه رونالدو إلى إيطاليا
بعد التوقيع مع يوفنتوس
مقابل 100 مليون يورو، لكنه لم يدم طويلا هناك، وعاد مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر يونايتد
في 2021 في صفقة قدرت بـ17 مليون يورو.
وأتم رونالدو في ديسمبر
2022 انتقاله إلى نادي النصر السعودي
بصفقة انتقال حرة، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.
وبلغ إجمالي المبالغ التي دفعتها الأندية للحصول على خدمات رونالدو طوال مسيرته نحو 247 مليون يورو، وهو رقم ضخم يعكس أهميته الكبيرة كواحد من أبرز نجوم اللعبة.
ومع تراجع قيمته السوقية، يبدو أن الزمن يلعب دوره الطبيعي مع رونالدو، لكن الخبرة والشهرة والتأثير لا تزال كبيرة، مما يجعل منه هدفا جذابا لأي ناد يسعى لتعزيز خط هجومه، سواء في السعودية
أو خارجها.
ويظل مستقبل صاحب الـ40 عاما معلقا حاليا، إذ ينتهي عقده الحالي مع نادي النصر
في 30 يونيو المقبل، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده.