بعد 279 يوما.. هل يفي بنزيما بالوعد

"إذا وعدت لن أخلف".. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي ، قائد ، أمام وسائل الإعلام، عقب التتويج بلقب ، قبل أيام قليلة.





ووقف النجم الفرنسي أمام وسائل الإعلام، معتزا بالإنجاز الذي حققه، مؤكدا للجميع أنه إذا وعد بشيء، سيحققه، موضحا أن فريقه كان الأفضل طوال الموسم. ورفع ، كأس الدوري عقب نهاية مباراة ضمك التي حسمها فريقه، بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من ، وذلك بعد سلسلة من المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ بداية الموسم.ووقف النجم الفرنسي أمام وسائل الإعلام، معتزا بالإنجاز الذي حققه، مؤكدا للجميع أنه إذا وعد بشيء، سيحققه، موضحا أن فريقه كان الأفضل طوال الموسم.

ويعود وعد بنزيما التاريخي لجماهير الاتحاد إلى 24 آب 2024، حيث تحدث في حوار مطول مع رابطة ، عن استعداد الفريق والطموحات التي تدور في ذهنه.



بنزيما قال نصا "أطالب الجماهير بدعمنا بشكل متواصل، لأنهم اللاعب رقم 12، وستشاهدون شيئا يجعلكم تشعرون بالفخر، وسنحقق الألقاب".



وبالفعل ظهر الاتحاد بمستوى مذهل، محققا أكبر معدل انتصارات في موسم واحد من الدوري (26)، وأكبر عدد من النقاط (83) والنسخة التهديفية الأفضل (79).



كذلك، كان بنزيما اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف على مدار النسخة المنتهية من الدوري، بواقع 30 هدفا، حيث سجل 21 وصنع 9، متساويا مع ، قائد (أحرز 15 وصنع مثلهم).



وحصد النجم الفرنسي، في الموسم من قبل رابطة الدوري، استنادا لمستواه التاريخي.



ولم يتوقف وعد بنزيما عند هذا الحد، حيث لا يزال في الموسم بقية، وذلك عندما يلعب الاتحاد ضد ، غدا الجمعة، في خادم الشريفين.



وكان لكريم بنزيما، الدور الأبرز أيضا في وصول الاتحاد للمباراة النهائية، وتحديدا بعدما قاد العميد لإقصاء الهلال حامل اللقب من دور الثمانية، عندما سجل ثنائية ذهبت بفريقه إلى ركلات الترجيح ثم التأهل (3-1).



بنزيما كان قد أكد بعد تحقيق لقب الدوري، أن الاتحاد هدفه التتويج في مباراة القادسية، مشددا على وعده التاريخي "إذا وعدت بشيء سأفعله".



وحال تمكن بنزيما من قيادة فريقه نحو الثنائية المحلية، فإنه سيفي بالوعد كاملا بعد 279 يوما من تصريحاته التي تعود إلى 24 آب الماضي.