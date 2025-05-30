اليك اسعار تذاكر مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية والية الحجز

وتسعى الجماهير الرياضية العراقية الراغبة في حضور الى حجز تذاكر المباراة.وادناه الية حجز التذاكر واسعارها:طريقة حجز تذاكر مباراة ضدفي إطار التحضيرات اللوجستية للمباراة، أعلنت الشركة المنظمة عن تفاصيل طرح تذاكر مباراة العراق ضد الجنوبية.حيث من المقرر أن ينطلق الحجز الإلكتروني للتذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة يوم غد السبت.وكشفت الشركة عن تخصيص مقاعد إضافية في المقصورة الرئيسية بالطابق الأول من الملعب لتلبية الطلب المتوقع والتسهيل عملية الحصول على التذاكر.كما سيتم فتح منافذ للبيع المباشر في مجمع المدينة الرياضية بالبصرة اعتباراً من الأحد المقبل بالإضافة إلى توفيرها عبر شبكة من الوكلاء المعتمدين في عدد من المدن العراقية الأخرى.أسعار تذاكر مباراة العراق ضد كوريا الجنوبيةوحرصت الجهة المنظمة على توفير فئات متنوعة من التذاكر لتناسب مختلف شرائح الجماهير الراغبة في مساندة منتخب بلادها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:الفئة الأولى (VIP): حدد سعرها بـ 50 ألف دينار عراقي (ما يعادل حوالي 38 دولاراً)، وتوفر هذه الفئة مقاعد متميزة مع التمتع بخدمات خاصة.الفئة الثانية: بسعر 30 ألف دينار عراقي (حوالي 23 دولاراً )، وتتيح لحامليها الجلوس في مواقع متقدمة بالمدرجات.الفئة الثالثة بسعر 20 ألف دينار عراقي (حوالي 15.5 دولاراً)، وتُعد خياراً اقتصادياً جيداًالفئة الرابعة: وهي الفئة الشعبية والأكثر إقبالاً، ويبلغ سعرها 15 ألف دينار عراقي (حوالي 12 دولاراً أمريكياً).ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع 21:15 مساءً بتوقيت العراق.وستحظى هذه المواجهة الهامة بتغطية تلفزيونية حصرية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات تصفيات 2026 بمنقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.