يريدون الاحتفال بالتأهل.. عطلة رسمية في الأردن يوم مباراة العراق

– رياضة



أصدر جعفر حسان، بلاغاً رسمياً حدد بموجبه موعد التي تتزامن مع خوض مباراتي منتخب أمام عُمان والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.





وعبّرت جماهير كرة القدم الأردنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها بهذا القرار، حيث ستكون متفرغة تماماً لمساندة منتخب النشامى أمام العراق وهي المباراة التي ستكون مفصلية ومؤهلة مباشرة إلى 2026.



وتتوسم جماهير كرة القدم الأردنية الخير بالنشامى في تحقيق حلمها الذي طال انتظاره من خلال الوصول إلى كأس العالم لأول مرة بالتاريخ، حيث يتمتع منتخبها بحظوظ جيدة لتحقيق ذلك.



رسمية في يوم مباراة العراق

تبدأ عطلة المباراك اعتباراً من صباح يوم الخميس 5 يونيو/ حزيران المقبل وهو اليوم الذي يخوض فيه النشامى مباراته مع عُمان، وستستمر العطلة حتى مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته وهو أيضاً اليوم الذي يستضيف فيه منتخب الأردن نظيره العراقي في العاصمة عمان.



وكان قد أعلن في وقت سابق نفاد جميع تذاكر مباراة النشامى والعراق بوقت قياسي، حيث تم بيع جميع التذاكر خلال 48 ساعة ما يؤكد الرغبة الكبيرة لدى جماهير كرة القدم الأردنية في حضور هذه المباراة. وكان يفترض أن تكون العطلة خمسة أيام لكن تم تمديدها لتصبح ستة أيام وهو اليوم الذي سيخوض فيه منتخب مباراته المرتقبة أمام والمقررة يوم الثلاثاء 10 يونيو/ حزيران المقبل على .وعبّرت جماهير كرة القدم الأردنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها بهذا القرار، حيث ستكون متفرغة تماماً لمساندة منتخب النشامى أمام العراق وهي المباراة التي ستكون مفصلية ومؤهلة مباشرة إلى 2026.وتتوسم جماهير كرة القدم الأردنية الخير بالنشامى في تحقيق حلمها الذي طال انتظاره من خلال الوصول إلى كأس العالم لأول مرة بالتاريخ، حيث يتمتع منتخبها بحظوظ جيدة لتحقيق ذلك.تبدأ عطلة المباراك اعتباراً من صباح يوم الخميس 5 يونيو/ حزيران المقبل وهو اليوم الذي يخوض فيه النشامى مباراته مع عُمان، وستستمر العطلة حتى مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته وهو أيضاً اليوم الذي يستضيف فيه منتخب الأردن نظيره العراقي في العاصمة عمان.وكان قد أعلن في وقت سابق نفاد جميع تذاكر مباراة النشامى والعراق بوقت قياسي، حيث تم بيع جميع التذاكر خلال 48 ساعة ما يؤكد الرغبة الكبيرة لدى جماهير كرة القدم الأردنية في حضور هذه المباراة.