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ميسي يحصد جائزة فريدة في الدوري الأمريكي

رياضة

2025-05-30 | 07:11
ميسي يحصد جائزة فريدة في الدوري الأمريكي
479 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة فردية جديدة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، نظير تألقه اللافت برفقة ناديه إنتر ميامي، ونجاحه في قيادته لتحقيق انتصار مهم في الجولة الماضية.

واختير الدولي الأرجنتيني أفضل لاعب في الجولة السادسة عشرة من الدوري الأمريكي (MLS)، بعد تسجيله هدفين في انتصار إنتر ميامي على مونتريال بنتيجة 4-2، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة للأوروغواياني لويس سواريز، الذي سجل بدوره هدفين.

وبهذا الفوز، أنهى إنتر ميامي سلسلة من أربع مباريات دون فوز في الدوري الأمريكي، ليستعيد فرصه في المنافسة على اللقب، حيث بات يحتل المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 26 نقطة، بفارق سبع نقاط عن فيلادلفيا يونيون المتصدر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار نجم برشلونة السابق أفضل لاعب في جولة بالدوري الأمريكي عام 2025، علما أنه فاز بهذه الجائزة ست مرات خلال الموسم الماضي.

ويمتلك "البرغوث" في رصيده حتى الآن 8 أهداف بالدوري الأمريكي، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، ما يعني أنه أسهم في تسجيل 12 هدفا لفريقه، بينما تبقى هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع بحكم تبقي مباريات عديدة عن ختام الموسم.

ميسي يستعد للمشاركة في مونديال الأندية
سيوجه "ليو" تركيزه إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة من 15 يونيو/حزيران المقبل وحتى 13 يوليو/تموز، وقبل ذلك سيلعب مباراة الجولة الـ17 من الدوري الأمريكي أمام كولومبوس كرو فجر يوم غد السبت.
 
وأوقعت قرعة المونديال إنتر ميامي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب أندية بورتو وبالميراس والأهلي المصري، وسيقص فريق ميسي شريط البداية عبر مواجهة الأهلي على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي في الخامس عشر من يونيو المقبل.

ويبحث صاحب الكرة الذهبية في ثمان مناسبات على ترك بصمة قوية في أول نسخة موسعة من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا، حيث سبق له التتويج بلقب النسخة الماضية برفقة برشلونة في ثلاث مناسبات، أعوام 2009 و2011 و2015.
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ميسي يحصد جائزة فريدة

الدوري الأمريكي

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