ميسي يحصد جائزة فريدة في الدوري الأمريكي

واختير الدولي الأرجنتيني أفضل لاعب في الجولة السادسة عشرة من (MLS)، بعد تسجيله هدفين في انتصار على مونتريال بنتيجة 4-2، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة للأوروغواياني ، الذي سجل بدوره هدفين.وبهذا الفوز، أنهى إنتر سلسلة من أربع مباريات دون فوز في الدوري الأمريكي، ليستعيد فرصه في المنافسة على اللقب، حيث بات يحتل المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 26 نقطة، بفارق سبع نقاط عن فيلادلفيا يونيون المتصدر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار نجم برشلونة السابق أفضل لاعب في جولة بالدوري الأمريكي عام 2025، علما أنه فاز بهذه الجائزة ست مرات خلال الموسم الماضي.ويمتلك "البرغوث" في رصيده حتى الآن 8 أهداف بالدوري الأمريكي، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، ما يعني أنه أسهم في تسجيل 12 هدفا لفريقه، بينما تبقى هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع بحكم تبقي مباريات عديدة عن ختام الموسم.ميسي يستعد للمشاركة في مونديال الأنديةسيوجه "ليو" تركيزه إلى بطولة التي تستضيفها من 15 يونيو/حزيران المقبل وحتى 13 يوليو/تموز، وقبل ذلك سيلعب مباراة الجولة الـ17 من الدوري الأمريكي أمام كولومبوس كرو فجر يوم غد السبت.